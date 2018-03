Celebran el triunfo de Guillermo del Toro en los Oscar

México

Decenas de mexicanos celebraron la madrugada de este lunes el triunfo del director jaliscience Guillermo del Toro en la ceremonia de los Oscar. En Guadalajara y Ciudad de México entre cantos y banderas los mexicanos salieron a festejar en las calles los galardones obtenidos por Del Toro como Mejor Director y a la Mejor Película por su filme The Shape of Water.

Puntos como La Minerva en Guadalajara y el Ángel de la Independencia en CdMx se volvieron punto de reunión de los entusiastas compatriotas del director que se llevó cuatro premios, y agradecieron que pusiera en alto el nombre del país.

“Qué orgullo! Qué emoción! Eres un maestro querido @RealGDT !!!

Nadie merece esto más que tú, eres un chingón!!!”, escribió Diego Luna a través de Twitter.

Un efusivo Gael García estuvo presente en la ceremonia celebrada en Los Ángeles, y pese a que fue uno de los primeros en felicitar personalmente al director, también se dio tiempo de escribir en su Twitter: “Me va a dar algo. Algo hermoso e incontrolable. ¡Genio! Te quiero: @RealGDT”.

Del Toro se convirtió en el tercer mexicano que consigue la estatuilla al mejor director tras Alfonso Cuarón por Gravity así como Alejandro González Iñárritu por Birdman y The Revenant. Además,recibió el galardón a Mejor Película, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Diseño de Producción.

Eugenio Derbez se sumó a la celebración y publicó un video del momento en que felicita a Del Toro: “¡Qué emoción estar con el hombre del momento @RealGDT!”, mismo el que el director le pide al comediante que le contrate mariachis.

La cantante Paty Cantú celebró el “talento latino. Talento mexicano. Talento tapatío” de Del Toro, quien en The Shape of Water aborda una historia de amor que “te conecta con sus emociones aún cuando los personajes principales no hablan”.

Los actores Alejandro Camacho, Sylvia Pasquel y Mauricio Islas mandaron su felicitación al director. “Ganarte un Oscar haciendo el tipo de películas que hace tiene su merito, porque se mete al thriller, con monstruos, la películas es maravillosa pero no es convencional”, afirmó Islas.

Durante la presentación del programa De telenovela, en Azteca Novelas, agregó: “Hay que destacar el mensaje nos mandó Guillermo anoche: Sueñen, las nuevas generaciones no dejen de soñar y creer en lo que hacen”.

Alejandro Camacho incluso recordó su etapa como diseñador de maquillaje; contó que conoció al cineasta durante el rodaje de la película Algunas nubes, de Carlos García Agra: “Era fantástico, con un gran sentido del humor, era muy chistoso y siempre lleno de anilina, a mí me hacía un ojo porque era tuerto. Ese señor tiene un talento exorbitante; maneja todas las ramas del cine con una gran destreza, por eso ganó el Oscar”, añadió.

Presente en guadalajara

Guillermo del Toro encabeza la lista de invitados al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se efectuará del 9 al 16 de marzo.

El presidente del Patronato del FICG, Raúl Padilla, informó que el galardonado director regresará a su ciudad natal, para inaugurar la sala principal de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, que llevará su nombre.

Además ofrecerá una conferencia en la que contará a estudiantes acerca de su proceso como director desde sus inicios.

“Vamos a inaugurar una sala, la principal de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara con su nombre, y además él va a impartir un master class”, dijo Padilla.

Sus reconocimientos

En 1993 ganó el premio Ariel a Mejor Opera Prima por la cinta Cronos.

En 2007 alcanzó un Goya por El laberinto del fauno.

En 2014 realizó el capítulo Treehouse of Horror XXIV de la exitosa serie Los Simpson.