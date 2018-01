Guillermo del Toro también es Mejor Director para los críticos

Los Ángeles

Guillermo del Toro repitió su triunfo de los Globos de Oro, al obtener el premio como Mejor Director por la película The Shape of Water, que también ganó como Mejor Película, mientras que The Handmaid’s Tale dominó en los premios de televisión, durante la celebración 23 de los Premios de la Crítica, celebrados en el Barker Hangar en Santa Mónica, California.

Además, Big Little Lies también se impuso en categorías como Mejor Actriz, con Nicole Kidman y Mejor Serie de Edición Limitada.

El mexicano subió al escenario con muy buen humor: “Gracias, bueno como pueden ver soy bajito y gordo”, dijo. “Quiero agradecer a los productores porque cada vez tienen más problemas para hacer su trabajo. Tenemos que volver a contar historias que son difíciles de proponer, pero lo que me da esperanza son mis colegas”.

Y prosiguió: “Como director, tenemos un lenguaje secreto y que pasa de generación en generación, que tenemos que mantener. Este ha sido un año increíble para el cine y espero que sigamos de esa forma. Gracias a todos”.

Mientras que The Handmaid’s Tale dominó con los premios como Mejor Serie Dramática, y Mejor Actriz, con Elisabeth Moss.

En una ceremonia que dejó de lado la crítica política, no se pudieron evitar los comentarios mordaces sobre el asunto del constante acoso y abuso sexual en Hollywood, con bromas realizadas por la conductora Olivia Munn, quien se burló de gente como el productor Harvey Weinstein, a quien nunca se le mencionó por nombre.

Al mismo tiempo, Gal Gadot, la actriz que personificó a Mujer Maravilla en la pantalla grande, recibió el reconocimiento #SeeHer por darle un nuevo impulso y mayor reconocimiento a la mujer.

“A lo largo de mi carrera siempre busqué papeles que destacaran el valor de las mujeres fuertes e independientes. Esta clase de historias no eran comunes, después fui la Mujer Maravilla y todas esas cualidades que buscaba las encontré en ella. Queríamos que fuera una inspiración para todo el mundo y no darle tanta atención al hecho de que fuera una mujer, todo este proceso me inspiró y espero que lo haga con otras”, dijo Gadot.

“Vivimos un tiempo de movimientos y quiero compartir este premio con quienes hacen lo correcto, mi compromiso es que nunca voy a guardar silencio y voy a continuar con este esfuerzo para unirnos por la igualdad”, finalizó. La cinta Mujer Maravilla obtuvo también el premio a Mejor Película de Acción.

Muchos de los galardones se otorgaron fuera de cámara, entre ellos destacó la labor de Coco, que fue nombrada Mejor Película Animada y Huye como Mejor Serie de Ciencia Ficción.

Gary Oldman también repitió premio como Mejor Actor, por su labor en Darkest Hour, donde hace una gran interpretación de Winston Churchill.

Frances McDormand ganó como Mejor Actriz por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, aunque no acudió a recoger su premio. Y la velada cerró con el nombramiento de The Shape of Water como Mejor Película, por lo que Del Toro volvió a tomar el micrófono para agradecer a las mujeres que formaron parte de su cinta, incluyendo a su protagonista Sally Hawkins y Octavia Spencer.

CLAVES

OTROS PREMIOS

Ted Danson se llevó el galardón como Mejor Actor de Comedia por The Good Place.

Rachel Brosnahan: Mejor Actriz en Serie de Comedia, por The Marvelous Mrs. Maisel.

Sam Rockwell, Mejor Actor de Reparto, por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.