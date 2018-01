Guillermo del Toro aprendió del fracaso

México

Reconocer el fracaso es también un paso al éxito, esta lección la aprendió Guillermo del Toro con su anterior filme, La cumbre escarlata, y la infortunada taquilla. El hecho llevó al cineasta mexicano a replantear su postura como director y así surgió La forma del agua, una de sus historias más íntimas que se abre camino al Oscar, y a la que la crítica ha descrito como “una obra maestra”.

“Me di un frentazo muy grande, fue un error mío y lo admito, hice la película por más dinero del que necesitaba; sí he pensado que si la hago por menos y la venden por más, exactamente como lo que era, pero como la hice por 55 y tantos millones la tuvieron que vender como película de terror para atraer a mayor público y no lo era”, dijo Del Toro en entrevista con ¡hey!

“La cumbre era una película de romance gótico, una historia rarísima, La forma la hice a escala menor, costó casi cuatro veces menos, pero esa fue una lección muy difícil en la que me dije: ‘tengo que aprender a que a veces lo que falta es lo más deseable”, agregó el ganador de Globo de Oro a Mejor Dirección sobre esta historia que también suma 12 nominaciones al Bafta .

Respecto a la racha de premios y nominaciones que colocan a La forma del agua como la gran favorita de la temporada, considera que lo mejor de todo es haber logrado terminar esta cinta: “El premio más grande, lo digo en serio, es estar en la conversación, ser parte de estas historias que van a encontrar una conversación entre ellas. Estas son las películas que dicen algo este año y sí creo que eso va a pasar”.

“Ya hubo el premio de Venecia, fue una culminación enorme, lo demás qué bueno si pasa, sino, vayan a verla, porque merece el cariño, los premios son otra cosa. Estar en competencia en Cannes o el Oscar, en sí mismo es sano, si piensas en las decenas de miles de películas que se hacen en el mundo, pero las que están en competencia son veinte, así que estar dentro es algo que debemos tomar en cuenta y agradecer”, dijo.

La forma del agua es una historia que construyó con mayor detalle y entrega: “Están invertidos en ella los 25 años que llevo haciendo cine. Los primeros quince minutos están rodados como si alguien fuera a comenzar un número musical, es muy coreográfica, la veo y todavía lloro de emoción con el final, es muy artesanal y coreográfica”.

“Hablar de amor suena ingenuo y es porque estamos en una época donde el escepticismo, lo negativo, el cinismo suenan mucho más inteligentes que quien tiene esperanza o que cree en el amor, en La forma no hablo de amor de portadita de revista, lo importante es encontrar algo que sientas que es diferente a ti y que te enseñe que al final tenemos mucho en común, que hay posibilidad de amar lo diferente, porque ahora se trata de rechazar lo diferente, nos empeñamos en marcar nuestras diferencias, pero en realidad es más sencillo encontrar lo que nos une”, dijo.

LO PRECEDE LA EXPERIENCIA

Si de momentos complicados con la creación y lanzamiento de una película se trata, Guillermo se considera con experiencia en el tema, y es que La cumbre escarlata no fue su único momento de retos fuertes: “Con El laberinto del fauno tuve momentos muy bellos, pero también momentos muy duros, en los que no sabíamos si iba a llegar a un festival de cine y de pronto la aceptaron en Cannes, donde tuvimos una ovación de más de 20 minutos, pero no ganó ningún premio.

“Al final El laberinto ganó Baftas y Goyas, pero nunca sabes qué va a pasar, como ahora, subes y bajas y con La forma del agua encontré eso que involucra al público de una forma muy emocional y hermosa, el grado de calidad, de cuidado, de amor y de narrativa es muy especial, lleva mi vida en ello, además un grupo de actores soberbios”. explicó.

CLAVES

SUS TRIUNFOS

La forma del agua tiene 14 nominaciones en la lista de la entrega 23 anual de los Critics’ Choice Awards que se celebra esta noche en Santa Mónica, California.

La cinta de Del Toro está nominada como Mejor Película, Mejor Actriz (Sally Hawkins), Actor de Reparto (Richard Jenkins), Director, Guión Original, Cinematografía, Diseño Producción, Edición, Diseño Vestuario, Efectos Visuales, Partitura y Cinta de Ciencia Ficción u Horror.

Los ganadores serán votados por la Asociación de Críticos de Cine y la Asociación de Periodistas Críticos de Televisión.