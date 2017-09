Guillermo del Toro inspira exposición en Canadá

Canadá

La Art Gallery of Ontario (AGO) inaugura este sábado la exhibición Guillermo del Toro, en casa con monstruos, que muestra cerca de 500 piezas que han sido inspiración para la creación del director de El Laberinto del Fauno y, recientemente, la ganadora The shape of water.

La galería presenta al cineasta y productor mexicano como un "maestro del horror y la fantasía, un moderno alquimista" que colecciona monstruos, objetos medievales, insectos y figuras fantásticas.

La mayoría de estas piezas son parte de la Bleak Houseque Del Toro tiene en Malibu, California, donde pasa horas inspirándose y escribiendo las ideas de su próxima película. En el reciente festival de cine de Venecia ganó el León de Oro por "La forma del agua", misma que fue aplaudida en el festival de Toronto TIFF.

Con varios salones de exhibición, efectos especiales que recrean su favorito cuarto de lluvia permanente, proyección de algunas escenas de sus películas, cientos de monstruos terroríficos, malévolos, tiernos y repugnantes, música de piano en vivo y una decoración mayormente medieval, la AGO honra a este creador mexicano.

Entre las figuras de gran tamaño destacan los monstruos de El laberinto del Fauno, los robots de Pacific Rim (con el abrigo azul y zapatos rojos que se usaron en la escena de una niña asiática perdida entre la catástrofe).

La exposición, que estará abierta al público hasta el 7 de enero próximo, comienza con la edad de la inocencia y los cuentos de hadas.

"Para mí, la infancia es lo que forja el alma. Todo lo que está bien o mal con nosotros está cimentado en los primeros siete u ocho años de vida", escribió el cineasta en la sección dedicada a los primeros juguetes, cuentos de hadas y niños macabros.

En un breve video el director habla del libro Las mejores historias de horror, que "leí cuando tenía siete años y fue editado por Forrest J. Ackerman, quien fue un mentor espiritual y figura importante en mi vida".

Un personaje importante es Frankenstein, quien está representado a través de varias figuras, desde una gran cara hasta tomado de la mano con su amada o con una pequeña niña.

La más reciente adquisición para esta muestra es la figura de un sonriente y dulce Frankenstein tomado de la mano de una niña (María) con la que arroja flores al agua, inspirada en una película de 1931.

"Esta pieza es muy asombrosa porque capta en forma realista ese increíble momento de la película", explicó a Notimex el cocurador de esta exhibición, Jim Shedden.

Agregó que la muestra incluye los monstruos favoritos de Del Toro y la razón por la que le gustan.

"Aquí vemos personajes de películas como El laberinto del Fauno, son monstruos terribles e intimidatorios, pero en el filme ellos pueden interactuar con los humanos, son más neutrales", dijo.

"Para Del Toro los monstruos representan 'lo otro' que está dentro de nosotros. Suena un poco loco, pero son monstruos que odiamos y destruimos, pero de hecho tendremos una mejor vida cuando aceptemos los otros que también somos, el monstruo dentro de nosotros", agregó el curador de la AGO.

Explicó que esta muestra de más de 500 piezas -una de ellas puede ser un estante con cientos de libros, revistas o decoraciones- tiene "muchos niveles" porque integra tanto piezas de la colección del cineasta como figuras elaboradas para sus películas y piezas encargadas ex profeso para esta exposición.

"Del Toro es un gran artista visual y coleccionista, por lo que para la AGO es muy importante tener esta muestra, primera en su tipo", añadió.

Aquí podemos encontrar la figura del legendario luchador mexicano El Santo, así como réplicas de los personajes principales de la película El libro de la vida, producida por Del Toro, paredes de portadas de los libros clásicos y revistas de monstruos que han sido inspiración de este cineasta, nacido en Guadalajara, pero que desde hace cinco años radica y filma en Toronto.

Uno de los cuartos favoritos de Del Toro es el salón de lluvia permanente que recrea artificialmente una tormenta con gotas que resbalan por la ventana y sonido de truenos. Por dentro, la figura del apacible Edgar Allan Poe.

Calaveras, fantasmas, el hombre elefante, niños diabólicos, cabezas embotelladas, manos de robots, libros y revistas de horror son la inspiración del director deEl espinazo del diablo, La cumbre escarlata, Hellboy y Blade II, entre otras.

"La razón por la que creo monstruos y me gustan es porque pienso que ellos le hablan a la parte más profunda y espiritual de nosotros. Deseo que al salir de esta exhibición los monstruos los sigan a sus casa y que estén con ustedes el resto de sus vidas", así despide Guillermo a los canadienses al salir de su "casa del horror".

En breve entrevista con Notimex, Del Toro resumió: "lo que hay es un homenaje a la cultura popular mexicana, que combinada rinde otro sabor".

ES