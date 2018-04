Guillermo del Toro producirá 'Scary Stories to Tell in the Dark'

Ciudad de México

Guillermo del Toro sigue conquistando en el mundo y ahora lo hará como productor y co-escritor de la película Scary Stories to Tell in the Dark, basada en la serie de libros de Alvin Schwartz, según información del portal Variety.

André Øvredal dirigirá el filme desde el guión de Del Toro y el equipo de Daniel y Kevin Hageman.

TE RECOMENDAMOS: "Hay que borrar barreras": el discurso de Del Toro en los Oscar

La historia sigue a un grupo de jóvenes adolescentes que deben resolver el misterio que rodea las muertes repentinas y macabros en su pequeño pueblo.



Además de Del Toro, los productores serán Sean Daniel, Elizabeth Grave, Jason F. Brown y J. Miles Dale. Se espera que el rodaje comience este verano en Toronto.

"Scary Stories to Tell in the Dark, dirigido por el incomparable Guillermo del Toro, es un viaje tan escalofriantemente divertido que seguramente dejará a las audiencias de todo el mundo saltando en sus asientos", dijo Steve Bertram, presidente de película, televisión de eOne y digital.

ERV