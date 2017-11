Director de 'Cinema Paradiso' rechaza acusaciones por acoso

Roma

El director italiano Giuseppe Tornatore, que en 1990 ganó el Oscar a la mejor película extranjera por Cinema Paradiso, desmintió formalmente haber acosado hace 20 años a una actriz en su oficina.

Tornatore fue acusado por la actriz de televisión, Miriana Trevisan, ahora de 44 años, de haber intentado hace 20 años besarla y acariciarla, en declaraciones a la revista Vanity Fair.

"Fui a la oficina de Giuseppe Tornatore. Mi agente había organizado la reunión (...)", relató. Al terminar el encuentro, Tornatore "me acompañó a la puerta, me empujó contra la pared, empezó a besarme el cuello y las orejas, sus manos me acariciaban los senos", cuenta Trevisan.

La mujer dice que consiguió "escaparse", y que "probablemente" el director "no se acordaba" ya de lo que había ocurrido.

Tornatore, de 61 años, dijo al diario La Repubblica no recordar esta escena: "No puse un dedo sobre ella", explica.

"Recuerdo un encuentro cordial, y rechazo estas acusaciones" añadió, e indicó que piensa interponer una querella.

Este supuesto caso se produce mientras crece la lista de personajes de Hollywood y de otros lugares del mundo, entre ellos políticos, acusados de agresión sexual o de violación, tras el escándalo inicial que envolvió al productor Harvey Weinstein.

