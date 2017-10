Gigi Saul Guerrero, la visión femenina y poderosa del horror

México

Gigi Saul Guerrero emigró de su natal Ciudad de México hace una década a Vancouver, Canadá. En el país del norte encontró la oportunidad de desarrollar una serie en la que muestra la identidad y tradición mexicana, a través de las chicas que cumplen 15 años. En Quinceañera narra la búsqueda de venganza de Alejandra de contra un grupo armado que ataca su fiesta.

El serial tendrá su estreno mundial, a manera de largometraje, en la décima edición del Mórbido Film Fest. El objetivo es mostrar “el buen recibimiento” para que el estudio Warner Bros. decida lanzarla en alguna plataforma.

“El apoyo de México es lo que más me inspira a seguir filmando. En Quinceañera quería contar la vida de una familia mexicana. Con una abuela que me recuerda mucho a la mía, muy fuerte, alguien que me inspira. Las quinceañeras tienen los elementos más ricos de la cultura mexicana y mostrar la tradición es más importante que la violencia.

“Platicando con mi escritor Shane McKenzie, lo que más nos interesó era seguir la vida de una chica que se convierte en mujer en una noche, de una manera rápida y sorpresiva. Warner Bros. pensó que no había roles protagónicos femeninos y poderosos de esas edades. Estamos jugando con mujeres de todo tipo, en un género dominado por los hombres”, dice Gigi a ¡hey!, desde Vancouver.

La colaboración de Saúl Guerrero y McKenzie también generó el corto El Gigante y ahora se unieron a la antología mexicana de ciencia ficción Aztech, en la que están involucrados creativos como Juan Antonio de la Riva y Ulises Guzmán Reyes. Su segmento se titula Dulce muerte y esperan se estrene en 2018.

“El género mexicano y el latin horror están creciendo. Ahora se les ocurrió una nueva antología Sci-Fi mexicana. Todos los segmentos están conectados por un meteorito que explota en el espacio. En Dulce muerte el pedacito llega a Vancouver, cae en el carrito de helados de un señor mexicano. Es lo más chistoso que he filmado”, adelanta Gigi.

Con las oportunidades recibidas, Gigi reflexiona en la urgencia de valorar el talento femenino: “Ahora con lo que está pasando con el caso de Weinstein, se notó que el talento femenino no se ha retado y no se le ha permitido mostrar su valía. Se está tomando en cuenta que somos igual de talentosas y también en el género ya hay muchas mujeres”.

Su paso en el festival

Quinceañera se exhibió el 28 de octubre a las 18:45 horas en Cinépolis Diana y hoy 30, a las 8 de la noche.

“Para mí era un sueño estrenar mi primer proyecto grande en México y hacerlo en Mórbido, que soy fan”, expresa la cineasta.

Gigi Saul Guerrero es conocida como La muñeca del Terror y es la cabeza de la productora Lucha Gore.