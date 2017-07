GIFF celebra 20 años inmerso en la realidad virtual

México

La realidad virtual (RV) se apoderó de la atención de los realizadores más importantes de la cinematografía mundial: Alejandro González Iñárritu filmó en ese formato Carne y arena. En su 20 aniversario, el Guanajuato International Film Festival (GIFF) convocó a otros cineastas encumbrados por su estética y encuadres para realizar proyectos en 360º.

Roberto Fiesco, Carlos Hagerman y Juan Carlos Rulfo fueron llamados para formar parte de Ópera Orbis, en el que dirigieron tres documentales en RV. Sarah Hoch, directora de la plataforma, aseguró que su mayor interés es lograr que estos cineastas abracen nuevas formas de contar sus historias.

“Los tres directores son reconocidos por su encuadre, pero aquí no hay. El espectador decide dónde voltear, no viendo los pequeños movimientos que los directores quieren.

“Queríamos traer directores tradicionales, que les cuesta trabajo tomar un smartphone (para filmar). Llevar a los cineastas al formato y no gamers al cine. Quería mostrar a mis directores que no hay que tener conocimientos técnicos, solo una visión más grande que el cuadro”, dice Hoch a ¡hey!

Sara agradeció a Fiesco, Hagerman y Rulfo “tener los pantalones para arriesgarse y contar una historia que fluya alrededor de todos los ángulos”, y aceptó que para la realización de Péplum, El beso y La roca, respectivamente, contó con el apoyo en hospedaje y alimentos de Guanajuato y del Estado de México.

“Estamos editando todavía, vamos a llegar rayando al último minuto. Es un proceso muy costoso; sin embargo, todos los involucrados se sumaron sin cobrar: los directores, Samsung subió una cámara que es prototipo, la imagen está espectacular. Oniria produjo y Encoresound hizo el audio, tuvieron que desarrollarlo para generar movimientos de acuerdo a lo que el cineasta quería ver”, adelanta la fundadora del GIFF.

Estos documentales no son la única sorpresa en la vigésima versión del GIFF, destaca también el país invitado: Canadá.

Este año, el país invitado celebra 150 años de ser un Estado confederado. Para unirse al festejo la plataforma fílmica estrenará 150 películas, que también conmemoran los 50 años de existencia de Telefilm Canada.

Además, como cada año se rendirán homenajes nacionales e internacionales con la presencia de talento de primer nivel.

“Elegimos a Brigitte Broch (Moulin Rouge!), Anna Roth (Sense8), Mariestela Fernández (Narcos) que hacen lo que no vemos y que tal vez no celebramos como debiéramos, han dado su vida al cine y enriquecido la experiencia; además de que contarán también con la participación de la actriz Isela Vela (Las pecadoras).

“Los diseñadores de moda se también suman con vestidos oficiales en las alfombras en homenaje a Brigitte (…).

“Además de la premier latinoamericana de In The Fade, con el homenaje a Fatih Akin y Peter Weir también buscamos películas que no todos los cinéfilos han podido disfrutar”, destacó Hoch al hablar de los detalles que distinguirán su encuentro cinematográfico.

CLAVES

DETALLES

El Guanajuato International Film Festival se desarrollará del 21 al 30 de julio y tendrá 144 películas en competencia, procedentes de 50 países.

Bandas de rock emergentes se podrán escuchar todas las tardes en el jardín principal de San Miguel de Allende y en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. La clausura del 20 GIFF será con un festival musical que durará 12 horas.

El cine será para todos los gustos: niños, con alfombras rojas en varias sedes; de terror en los panteones, y lésbico-gay en las calles.