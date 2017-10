“El género de horror es mi hogar”: Barbara Crampton

México

Barbara Crampton toma la llamada de ¡hey! en su casa de Bel-Air, barrio de Los Ángeles, California. Se escucha emocionada al hablar de cómo el género de terror se transformó en el pilar de su carrera.

“El horror significa todo para mí, es mi hogar. No me di cuenta de que así sería cuando era joven, pensé que estaría trabajando en el teatro en Nueva York, pero rápidamente me di cuenta de que eso no paga igual de bien por tu arte, como lo hacía la televisión. Me mudé a Los Ángeles, hice telenovelas y cintas de terror.

“Puse un descanso en mi carrera cuando me casé y tuve hijos. Regresé a actuar con Cacería macabra (2013) y fue popular. Me di cuenta de que esto es lo que hago, por lo que soy famosa: películas de horror”, cuenta Crampton.

La actriz asegura que el terror es “el género más apasionado de todos, porque puedes contar cualquier historia, llegar a emociones profundas, porque se lidia con situaciones de vida o muerte”. Con ello en mente, se dice feliz de que existan festivales como Mórbido. “Hay mucha gente haciendo películas, pero es más difícil que se vean; por eso Mórbido, Sitges y Fantastic Fest son tan importantes, porque muestran lo mejor del nuevo cine. Ahora no tenemos muchas películas que tengan distribución en salas, muchas cosas se van online muy rápido.

“Este tipo de festivales se necesitan para descubrir a quienes serán los grandes directores. Creo que estas plataformas empezarán a crecer en los próximos años”, considera Barbara.

CLAVES

SINCERA DISCULPA

Crampton se sincera y pide perdón a nombre del presidente Donald Trump, por su embate contra México.

“Tengo que disculparme con todos por Trump. Estamos viendo cosas terribles. Es una respuesta a su nacionalismo, que desvirtúa nuestras bases como país”, comenta.

La actriz estrenará los filmes Death House, del director Harrison Smith, y Golden, bajo las órdenes de Dean Yurke.