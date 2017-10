Pavlovich reprueba reunión de Penn y Kate con "El Chapo"

Morelia, Michoacán

Trabajar con Sean Penn meses después de que encabezó los titulares por su encuentro con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo fue para el productor mexicano Gastón Pavlovich una experiencia que marcó con la palabra “profesionalismo”, pese a que no le agradó lo ocurrido con el también actor de la película The Professor and the Madman en la que Penn comparte créditos con Mel Gibson.

“Sean Penn es un hombre muy introvertido, llegaba hacía sus escenas y se iba, es muy exigente y demandante, pero también muy profesional. Nunca sacó el tema de ese documental, pero a título personal nunca estuve de acuerdo con eso, no me gustó lo que hicieron, ni lo que están haciendo ahorita, ni lo que hizo Kate ni lo que hizo él”, comentó Gastón Pavlovich.

“A mí como mexicano sí me ofende, sabiendo lo complicado que es para México, pero Sean fue muy profesional, nunca me sacó el tema sabiendo que soy mexicano, fue uno de esos momentos en los que llegó a hacer su trabajo, que por cierto es extraordinario, hasta Mel Gibson el actor principal dijo “ya me di por vencido, este tipo es el que se va a llevar el Oscar”, Mel dijo que lo superó”, agregó Pavlovich.

Después de producir dos películas para Martin Scorsese, Pavlovich espera el estreno de esta historia que protagonizan Mel Gibson y Sean Penn, para la cual debió poner en práctica todo lo aprendido con su trabajo previo en Silence y The Irishman y de esta forma hacer respetar su rol como productor frente a figuras de este nivel en Hollywood, en especial Gibson.

“Mel es un hombre extraordinariamente creativo, muy trabajador, sí complicado, pero después de tratar con la banda de Scorsese y de De Niro tengo el suficiente colmillo para sentarme en esa mesa con Sean Penn del otro lado, es más complicado que Mel Gibson, pero hoy por hoy estamos en un escenario extraordinario de relación”, dijo.

“Afortunadamente Mel trabajó en México y viene continuamente a Hermosillo porque tiene un amigo ahí, sí tiene un interés particular por México y eso me ayudó para la película, desde Apocalypto viene con frecuencia y en esa mesa con él hubo mucho en común, lo complejo vino con ciertas diferencias creativas, pero creo en él, solo como productor cuido que se haga lo que dijimos que se iba a hacer, si soy de los productores que lo pide y defiende, pero fuera de eso extraordinario”, agregó.

Respecto a The Irishman, Gastón comentó que la cinta entró en su etapa de postproducción, en la que los protagonistas rejuvenecerán tres décadas, “estamos en ello, esa parte de la tecnología ya la tenemos (CGI), veremos a Al Pacino y De Niro como se veían hace 30 años, sin efecto de maquillaje, es con efecto especial, es lo que lo hace costoso, pero vale la pena el trabajo creativo”, dijo.

Origen del "Oxford English Dictionary"

The Professor and the Madman pone en pantalla la historia de cómo se hizo el Oxford English Dictionary; “suena cero interesante, pero la historia detrás es extraordinaria, me encantó hacerla”, comentó el productor, que por cierto presentó la cinta mexicana Helena en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, historia cuenta con la dirección de Alejandro Sugich.