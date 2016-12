La Mujer Maravilla se molesta con la ONU

México

Luego de que el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, informó que la Mujer Maravilla dejará de ser embajadora de la campaña para empoderar a las mujeres, Gal Gadot, quien da vida a ese personaje en las cintas de DC Comics, se mostró molesta al respecto.

"Hay muchas cosas horribles que están pasando en el mundo y sobre esto están protestando, ¿es en serio?", dijo la actriz en entrevista con la revista TIME.

TE RECOMENDAMOS: La Mujer Maravilla dejará de ser embajadora de la ONU

Hace más de dos meses se inició una petición en línea que argumentaba que la Mujer Maravilla era una "imagen sexualizada. La heroína, casi desnuda, lleva un vestido escueto con la bandera americana y botas por la rodilla", se leía en la petición.

Ante esto, Gal Gadot respondió que no entiende por qué, al ser una persona inteligente y fuerte, debería "taparse" a la Mujer Maravilla.

"Cuando las personas dicen que la Mujer Maravilla debería 'taparse', realmente no lo entiendo. Se dice: 'Si ella es inteligente y fuerte, no puede ser sexy'. Eso no es justo. ¿Por qué no puede ser todo eso?", expresó la actriz de origen israelí.

Finalmente, aseguró que se tiene una idea errónea sobre el feminismo, "creo que la gente tiene una idea equivocada cuando digo que soy feminista. Ser feminista no es quemar un sostén y odiar a los hombres. Se trata de la igualdad de género", afirmó.

Más de 45 mil personas firmaron la petición para que la ONU retirara a la Mujer Maravilla de la campaña que tenía por objetivo empoderar a las mujeres.





DAPR