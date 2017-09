Toronto recibe con aplausos a Gael García

Toronto, Canadá

Gael García Bernal recibió aplausos y sonrisas del público canadiense en el estreno mundial de la película francesa que protagoniza If You Saw His Heart, de la directora Joan Chemla.

Entre risas y bromas el actor respondió anoche las preguntas del público en el lujoso Winter Garden Theatre del centro de Toronto, donde se realiza el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que concluye el domingo, luego de haber proyectado más de tres funciones de 339 películas.

En la presentación del filme, la cineasta aseguró que hay actores profesionales y los que no lo son, y que Gael "es un profesional".

Al explicar al público cómo se dio el proyecto de esta película, el actor explicó que la directora le mandó el libreto, el cual "aterrizó" en él y luego se reunió con ella, "donde también hubo un aterrizaje", bromeó.

Sintiéndose como en su casa, el actor se refirió a las galletas típicas (las navettes) de Marsella, lugar donde se filmó la película, las cuales "son tan ricas como un orgasmo", dijo.

García Bernal ya está familiarizado con los teatros de Toronto. A este festival, reconocido entre los más importantes del mundo, ha venido a presentar películas que protagoniza como Neruda, del chileno Pablo Larraín, Eva no duerme, del argentino Pablo Agüero, Rosewater, del estadunidense Jon Stewart, y Desierto, del mexicano Jonás Cuarón, entre muchas otras.

En If You Saw His Heart Gael representa a Daniel, un joven callado, de buen corazón que no lastima a nadie, a menos que esté en peligro su vida. El personaje es un inmigrante latino que ha sido expulsado de una comunidad gitana por responsabilizarlo de la muerte de su amigo en un accidente.

Recién expulsado de su comunidad, Daniel roba para subsistir mientras convive con personajes de "historias perdidas" en un motel. "Todos ellos están perdidos, son condenados a muerte", dice el personaje.

"Sabía de los latinos en Miami y quería explorar sobre los latinos en Francia", agregó la directora, quien dijo que su historia está basada en la novela La casa de los náufragos, del escritor cubano Guillermo Rosales, aunque aclaró que esto es una adaptación libre.

Por su parte, Gael, quien se robó cámaras en la presentación de anoche, expresó que "cada filme te da diferente aproximación y se desata en diferentes maneras" y confesó que para sentir atracción a cualquier película necesita enamorarse de ella.

García Bernal fue escogido por el TIFF, junto con Javier Bardem, Angelina Jolie y Helen Mirren para integrar la serie In Conversation with.... La conversación del actor mexicano será la noche de hoy.

El actor, productor y director mexicano es descrito por el TIFF como un "actor político, constructor de comunidad", quien hablará sobre su "inspiradora carrera".

