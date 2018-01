Del Toro congrega a mexicanos en el cine

México

Ya sea por el renombre del director Guillermo del Toro o lo prometedor de una historia de amor con un monstruo marino, La forma del agua (The Shape of Water) se colocó como una de las películas favoritas en los cines mexicanos este fin de semana.

En un recorrido de ¡hey! por cines capitalinos, se constató que las salas donde se proyecta registraron llenos, y que los mexicanos acudieron a ver la película por el éxito que, “han escuchado”, ha tenido a escala internacional.

“Es una historia muy tierna, simple, pero que te atrapa. La quise ver por dos cosas: una, me encanta Guillermo del Toro, y la segunda, porque me gustan mucho las películas ambientadas en otra época”, comentó en entrevista Fernanda Macotela, una joven que acudió a ver el largometraje con sus amigos.

Al salir de la función, el señor Issac, quien acudió con su esposa y su hijo adolescente, indicó que le gustó, porque se mezclan temas controversiales como el racismo, la discapacidad, homosexualidad y, además, se cuida el erotismo y el amor.

“La fotografía me encantó”, añadió. Por los comentarios que he escuchado en medios sobre la película y los premios que ya ha ganado. Ya he visto películas de este director y me gustan”, dijo Roberto, quien estaba esperando entrar a la función con su esposa Michelle.

“Me la recomendaron varios amigos que ya la vieron, me dijeron que está muy buena, que vale mucho la pena; que no voy a ver acción, como muchos creen por el monstruo, que es de amor, además me llama la atención la forma artística de cómo trata al monstruo”, señaló María, una universitaria que acudió con su hermana.

Taquilla llena

Por otro lado, algunos trabajadores de las salsa de Cinépolis y Cinemex aseguraron que The Shape of Water fue una de las películas más vistas durante todo el fin de semana, registrando salas llenas y boletos vendidos incluso mucho antes de que iniciara la proyección.

“Es una de las más vistas en el fin de semana, la tenemos en varias salas, con ocho horarios y se han llenado casi todas las funciones”, mencionó Jennifer, una joven encargada de una de las taquillas del Cinemex que se ubica sobre Miguel de Cervantes Saavedra, en la delegación Miguel Hidalgo.

“Está en una sala, pero las cinco funciones de hoy están llenas. Las de la noche ya están vendidas, ha sido la más vista, por encima de El gran Showman”, comentó Brenda, encargada de Cinépolis Plaza Carso.

Éxito internacional

La forma del agua ganó como Mejor Película en los Premios de los Críticos, que se otorgaron el jueves pasado.



En esos mismos reconocimientos, Guillermo del Toro obtuvo el Premio como Mejor Director, por el filme donde participan Sally Hawkins y Octavia Spencer, entre otros.



Su primera proyección fue en el Festival de Venecia, donde ganó el León de Oro como Mejor Película.