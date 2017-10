Tras sismo, reanudarán filmaciones en la CdMx

Ciudad de México

La Comisión de Filmaciones dio a conocer que todas las producciones de cine y televisión que trabajan con locaciones en la Ciudad de México podrán reanudar sus actividades, siempre y cuando no sea en zonas afectadas por el sismo que golpeó al país el pasado 19 de septiembre.

La secretaría de cultura informó que dio por terminada la suspensión de sus términos y procedimientos administrativos.

Lo anterior aplicará en las "las delegaciones, colonias y/o zonas donde el desarrollo de las actividades audiovisuales se pueda ejecutar sin riesgo alguno para la seguridad de los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, miembros del Sector Audiovisual y donde la actividad audiovisual no interfiera con la atención a las necesidades básicas, la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, tareas y maniobras de rescate en los derrumbes", se informó en un comunicado de prensa.

La Secretaría de Cultura y la Comisión de Filmaciones CDMX informaron que los trámites de filmación reiniciarán su proceso normal de diagnóstico y autorización, de acuerdo con los parámetros y tiempos de gestión usuales.

"No se autorizará actividad fílmica en un diámetro de 500 metros de edificios colapsados o en riesgo alto, ni zonas de derrumbe en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco, así como tampoco cerca de escuelas que no hayan reanudado clases, hasta en tanto las Declaratorias de Emergencia y de Desastres no se hayan levantado".

La Comisión de Filmaciones especificó en que todas las producciones deberán reiniciar sus actividades garantizando las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo una obra audiovisual.

