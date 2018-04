FICG tendrá participación en Cannes

Guadalajara

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en conjunto con su sección Industria y Mercado, participará en el Marché du Film de Cannes con Guadalajara Goes to Cannes, un programa que apoya la promoción internacional de productores y realizadores de toda Latinoamérica.

Para concretar reuniones durante el Festival de Cannes, estarán presentes Iván Trujillo, director del FICG; Estrella Araiza, directora de Industria y Mercado y Angélica Lares, Coordinadora del Encuentro de Coproducción y Guadalajara Construye.

Será el lunes 14 de mayo el día que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara presentará los trabajos seleccionados para Guadalajara Goes to Cannes los cuales son; Cuando cierro los ojos (México), Miriam miente (República Dominicana), Ok está bien (México), Perro bomba (Chile) y Sumercé (Colombia).

Es el FICG el primer Festival mexicano en esta iniciativa, en la que continúa con su misión de organizar proyecciones y encuentros con agentes de ventas y productores de todo el mundo para presentar un adelanto de películas; buscando así, en colaboración con Cannes, dar el impulso que les falta a los largometrajes para llegar a su conclusión, promoción y distribución.

MC