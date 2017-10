Festival de Cine de Los Cabos dedicará edición a personas con autismo

Ciudad de México

En su sexta edición, Los Cabos International Film Festival "se pintará de azul" y realizará una serie de actividades que den a los asistentes un mayor entendimiento acerca del Trastorno del Espectro Autista. La plataforma cinematográfica unirá fuerzas con la Red Autismo, fundación local de Baja California Sur, así como con Iluminemos de Azul, con presencia nacional.

TE RECOMENDAMOS: FICM reconoce a ‘Oso polar’ como la Mejor Película 2017

El director Hugo Villa anunció que en la sexta edición del festival se presentará el corazón azul, el "símbolo para ayudar a las familias con un integrante con autismo". El novel director agrega que el propósito es "aumentar la consciencia de cuáles son la necesidades de personas" con el trastorno neurológico complejo.

Serán tres los ejes a seguir del 8 al 12 de noviembre, como la exhibición del documental Dina, ganador del premio del jurado en el Sundance Film Festival; se realizará la gala Noche de Azul, en la que se apoyará a las dos asociaciones y se invitará a los asistentes a utilizar una nariz de bola azul.

Finalmente, luego de la cena del Gabriel Figueroa Film Fund se subastarán tres piezas de Nacho Gallardo y lo recaudado se donará a Red Autista e Iluminemos de Azul.

Durante Los Cabos Film Festival la audiencia disfrutará de 41 títulos nacionales e internacionales, de los cuales el 90 por ciento serán estrenados durante el encuentro fílmico: cinco estrenos mundiales, tres estrenos internacionales, ocho estrenos en Latinoamérica y 20 en México. Este año se rendirá tributo al guionista y director estadunidense Paul Schrader.

El festival realizará una Masterclass con el escritor, director y productor Eric Amadio titulado From the Idea to the Script. "Hablará sobre cómo se integra el cuarto de escritores, para ayudar a romper la camisa de fuerza de las telenovelas, que están perdiendo impulso, para que no les pidan a los creativos series que parezcan melodramas", concluyó Villa.

ES