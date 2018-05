Festival de Los Cabos lleva a Cannes el cine mexicano

Ciudad de México

Por tercer año consecutivo, el Festival de Cine de Los Cabos impulsa el programa Goes to Cannes, que tiene como objetivo llevar al encuentro internacional una selección de work in progress nacionales, para que tengan la oportunidad de conseguir mayor proyección y distribución; este año, se seleccionaron dos largometrajes ficción, dos documentales y dos de animación.

Durante un desayuno en el restaurante Beluga, la coordinadora general del festival de Los Cabos, Alejandra Paulín, y la directora de programación, Maru Garzón, se dijeron entusiasmadas de poder promover el cine mexicano en un escenario tan importante a nivel mundial.

"Por primera vez integramos documental, ficción y animación, entonces creemos que llevamos lo más talentoso y poderoso de la producción de cine ahorita en México", dijo Garzón a un grupo de medios.

Paulín explicó que los filmes se presentarán el 13 de mayo "en el corazón" de la edición 71 del Festival de Cannes; a la función están invitados agentes de ventas, que es que los seis proyectos buscan, así como festivales internacionales, para que sigan exigiéndose en este corredor.

También estuvieron presentes la directora Betzabé García, de #Mickey; el director Kyzza Terrazas, los productores Rafael Ley y Rodrigo Gonzales, de Bayoneta; el director José Manuel Cravioto y la productora Mariana Franco, de Olimpia; el productor Alberto Muffelma, de Ya no estoy aquí, así como el director Eduardo Rivero y el productor Miguel Ángel Uriegas, de Un disfraz para Nicolás.

Los cineastas coincidieron en que su principal objetivo es conseguir apoyo para la venta y distribución internacional de sus largometrajes, además, un par buscan apoyo para la posproducción; en este sentido, destacaron que oportunidades como esta son únicas y necesarias para fomentar el cine mexicano.

"Estamos muy emocionados de ser parte de este quipo y representar las producciones de nuestro país en el mercado más importante del cine; como metas, como todos, tenemos internacionalizar la película, sacarla de nuestro territorio", dijo Miguel Ángel Uriegas.

"Nos sentimos muy agradecidos como productores de que el Festival de Los Cabos nos pueda llevar a este nivel de festival, porque te da una ventana para darte la opción de muchas cosas, de distribuir, de mostrar, de coproducir con alguien más, y esa opción no la tendrías sin el esfuerzo de Los Cabos, yo veo muy positivo la oportunidad de poder convivir con gente de todo el mundo, que puedan ver tu película, toda exposición es positiva", añadió Rodrigo Gonzales.

Aunque no asistió ningún representante, también viajará a Cannes Finding the werewolf, documental que dirigen Rodrigo Iturralde y Georgina González; aunque no viven en México, la producción es nacional por lo que se con templó en el programa, que hasta ahora tiene pensado sólo llevar productos nacionales.

Las historias

#Mickey es un documental hibrido sobre una celebridad de género fluido en YouTube; Mickey encontró en redes sociales un medio para explorar su identidad de género y superar la profunda homofobia de su entorno.

Bayoneta es un boxeador oriundo de Tijuana; la película narra su llegada a Finlandia, donde volverá a subirse al ring, viéndose forzado a enfrentar todo lo que lo alejó de este deporte y su familia años atrás.

Olimpia es un largometraje sobre el Movimiento Estudiantil de 1968; por medio de fotografías, filmaciones y escritos presenta el lado más humano de quienes vivieron aquel día en que el ejército tomó la UNAM.

Ya no estoy aquí habla de un joven que tienen un malentendido con un cártel local que lo obliga a emigrar a Estados Unidos; la historia sucede entre Monterrey y Queens, mostrando una final deportación a un hogar que se ha mudado sin él.

Un disfraz para Nicolás trata sobre un niño de 10 años con Síndrome de Down, a quien su mamá disfrazaba en cada cumpleaños; pero cuando ella muere termina con sus tíos y ayudando a su primo a superar las pesadillas que lo acechan.

Finding the werewolf cuenta la historia de Larry, quien con apariencia de hombre lobo siempre ha luchado por empoderar a los que se sienten diferentes, pero ahora tiene que pasar desapercibido por las redadas anti-migrantes de la era de Trump.

