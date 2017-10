Feratum reconoce a la actriz Elpidia Carrillo

Tlalpujahua, Michoacán

En el marco de la sexta edición del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción (Feratum), la actriz Elpidia Carrillo reveló que ha disfrutado mucho realizar películas de género, pero las aprecia más ya que están en la pantalla.

"Por ejemplo, Depredador es mucha acción, es tanta la postproducción que mientras estás filmando pierdes eso, no tienen mucho diálogo, es muy diferente a otras películas, pero cuando las he hecho me ha gustado mucho y más cuando las veo con los efectos especiales; ahora que tengo hijos es cuando más apreció esas películas", dijo.

La actriz mexicana recibió el Nosferatu de Oro durante el festival, en honor a su trayectoria y como parte del 30 aniversario del estreno de Depredador, largometraje que fue un escalón para alcanzar la fama internacional.

"Es un honor poder recibir un reconocimiento; últimamente por mi edad he estado recibiendo reconocimientos, es algo muy bonito. Regresar a Michoacán es maravilloso, más que nada es por ser mi gente, porque aquí están mis raíces. Los premios son bonitos a cualquier nivel, pero que te lo de tu pueblo es mucho más apreciable", expresó en entrevista con ¡hey!.

La estrella de cine añadió: "Honestamente, nunca tuve el sueño americano, cómo tampoco nunca pensé que iba a ser actriz, todo en mi vida ha sido el universo, la madre tierra, las buenas vibras, que es lo que me ha guiado".

