Torreón, Coahuila

Actores que participan en el Festival Nacional de Cine en Torreón narran cómo recibieron la terrible noticia del sismo en la Ciudad de México.

Axel Ricco llegaba a la Comarca Lagunera cuando ocurrió el temblor en la capital del país. "Íbamos bajando del avión, prendimos los celulares y fue cuando supimos del sismo.

De repente recibí más de 80 mensajes de "estoy bien", "manden ayuda acá"... fue una angustia muy grande porque las líneas se saturaron", narró el actor de 38 años.

De inmediato intentó comunicarse con su esposa para ubicarla a ella y sus dos hijos, tardó casi dos horas.

"He llorado todos estos pinches días cuando me meto al cuarto y me pega muy duro la impotencia. No nos podemos olvidar y dejar de ser solidarios", expresó.

Hoy retornará a México. Afi rmó que en cuanto llegue verá qué puede hacer para apoyar.

Javier Colinas vivió el temblor en su oficina en el sector habitacional conocido como El Pedregal en la Delegación Álvaro Obregón y tras los minutos de estar resguardado procedió con tratar de comunicarse con sus familiares.

Lo logró de forma rápida, sin embargo, ahí no terminó todo. Sus compañeros de oficina salieron, comprar víveres y llevarlos a las zonas donde escucharon hubo afectaciones graves.

“Fue una vivencia muy complicada y horrible. No me había tocado vivir en el DF en el 85 y es la primera vez que me tocó algo así. Es un miedo no del todo racional, pero entendible. Esperemos que no vuelva a temblar y una manera de ayudar es hacer tu trabajo, la vida sigue y tenemos que asumirlo”.

dcr