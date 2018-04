Fernández del Paso lleva a NY película de realidad virtual

Ciudad de México

Felipe Fernández del Paso estrenó Canción del agua en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, la experiencia en 360 grados inspirada en el Mar de Cortés y la vida submarina, lastimada por el ser humano, llegará ahora al Wildlife Conservation Film Festival (WCFF), que se realizará del 18 al 28 de octubre en Nueva York.

"Se va ahora al Cinema Planeta en un mes, en Cuernavaca, es un festival de ecología y está invitada en octubre a NY al WCFF, para estar en competencia, se presentó en el Monumento a la Revolución, durante Semana Santa, en una plataforma de conservación y sobre todo en apoyo a la vaquita marina y a la ballena jorobada", comentó Fernández del Paso a ¡hey!

El realizador compartió su orgullo por esta participación en esta plataforma dedicada a informar, comprometerse e inspirar a la audiencia de la necesidad y la importancia de la protección global de la biodiversidad y adelantó sus planes para su producción, que incluirá una realización de alto nivel.

"Tenemos el proyecto de hacerlo una trilogía de realidad virtual, la siguiente se llama Canción del viento, que es sobre el águila real, proyectos que nos ayuden a concientizar sobre el daño que le hacemos al planeta (...) Continuamos con el plan de lanzar una plataforma con Sanmillán Produce y la productora Maite Argüelles para fomentar la realidad virtual", abundó Felipe.

El director lanzará el 25 de abril, y todos los miércoles, el concepto Closer, con el que pretende revivir las temporadas de los grandes centros nocturnos de los años 70 y 80.

Felipe Fernández del Paso adelantó que el show MYST: My Soundtrack, Touching Me, Touching You festejará dos años en la cartelera el 11 de mayo y lo diversificarán.

"Ahora vamos a hacer un MYST con un concepto novedoso, para las familias, tenemos también MYST sinfónico, el nuevo en inglés y otro con música de bolero", adelantó.

