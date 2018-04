Eugenio Derbez busca el equilibrio en Hollywood

Riviera Maya

Eugenio Derbez, quien hoy será el conductor de los Premios Platino, que el viernes le entregaron un reconocimiento por su trayectoria; compartió que salió del país por la misma razón que otros mexicanos que no encontraron la oportunidad de desarrollar su talento, como en su momento ocurrió con Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu, “me fui por lo mismo”.

Cuando estaba próximo al estreno de su cinta No se aceptan devoluciones sufrió un incidente desafortunado: “Hay una mafia en el cine, ves los premios Ariel y te das cuenta que se premian entre ellos mismos, las películas que premian en los Ariel nadie las conoce, es absurdo, es como si fuera un castigo el hecho de que le vaya bien a tu película en la taquilla y ahora estás fuera del Ariel.

“Es absurdo que te castigue la Academia por tener éxito. Cuando hice No se aceptan devoluciones me tocó invitar a Blanca Guerra a una función privada, en ese entonces era la presidenta de la Academia, junto con más miembros, de los que no diré sus nombres, porque no me quiero equivocar, pero los vi”, dijo Eugenio con pesar.

Relató que en esa función “estaba detrás de ellos, a oscuras, creo que no sabían que yo estaba ahí, pero los vi claramente burlarse de mi película durante toda la función, y es por ese tipo de cosas que uno dice: ‘¿qué hago aquí en México?, si no tengo el apoyo de nadie, mejor me voy a un lugar donde valoren mi trabajo y le vean futuro a mi carrera’, aquí no lo tenía”, destacó el actor.

Ahora que desarrolla carrera en Hollywood y que está próxima a estrenar el remake de Overvoard, revalora su posición como ciudadano internacional, pero sin dejar de poner atención en México: “Me siento más mexicano que nunca, porque algo pasa en uno cuando estás fuera del país.

“Cuando estás dentro, es estar en la vorágine, pero cuando sales y te das cuenta que no tienes que cuidar tu celular o la cartera, ni tener miedo, cuando vives eso que no es común, te cae el veinte de que no se puede vivir así, eso no está bien, como país no podemos seguir igual y por eso he tratado de alzar la voz por los mexicanos, nos entra ese nacionalismo por cambiar México”, dijo.

Después del éxito de No se aceptan devoluciones y Como ser un Latin lover, Derbez comentó que desea dar el paso al cine de autor, que conecte con las emociones profundas y que no dependa de la taquilla.

“La industria norteamericana me empezó a presionar desde el día uno que llegué allá, me firmaron un contrato con la condición de hacer mi película, tres años después seguía sin hacerla; yo quería hacer algo más profundo, de corazón, pero la presión era tanta que llegó Cómo ser un Latin lover, es una película demasiado comercial para mi gusto, pero entendí que debía encontrar el equilibrio en Hollywood.

“Ahora viene una película más profunda, estoy trabajando en una historia sobre el tiempo, está basada en mi vida y mi experiencia de cómo veo al mundo. Nací en una familia de clase media baja en la colonia Narvarte, mis prioridades han cambiado y por eso quiero hablar del tiempo, porque hoy me doy cuenta de que el dinero y la fama no es lo más importante, lo más importante en la escala de mis valores, es el tiempo, es lo más importante en la vida” dijo.

SI YO FUERA PRESIDENTE...

Si hipotéticamente Derbez fuera presidente de la República pediría solución al caso de los estudiantes desaparecidos y asesinados en Jalisco, así como a otros temas de interés ciudadano.

“Si yo fuera presidente de la República, claro que tendría la autoridad para exigir ‘los encuentran mañana’ y claro que los encontrarían, pero no quieren; entonces para qué nos hacemos tontos con las campañas electorales, que son costosísimas; no estoy a favor de nadie, simplemente estoy en contra del país que han construido los gobiernos en los últimos años”, dijo.

CLAVES

LLEGA A LAS PANTALLAS

En la cinta Overboard que se estrenará el 10 de mayo, invitó a participar talento mexicano como Jesús Ochoa, Adrián Uribe y Omar Chaparro.

Cecilia Suárez, Mariana Treviño también forman parte del elenco del filme que tuvo locaciones en Canadá.