Eugenio Derbez busca romper su propio récord

2013 fue un año productivo para un par de películas mexicanas en taquilla, durante los primeros meses Nosotros los Nobles superó el récord impuesto una década atrás por el Crimen del padre Amaro, por años considerada la cinta mexicana más taquillera.

Pero este récord y el gusto de ser la historia mexicana más vista en el país duró poco para Gary Alazraky, director de Nosotros los Nobles; y es que la llegada de No se aceptan devoluciones, ópera prima de Eugenio Derbez, rompió cualquier parámetro visto.

En septiembre de 2013, el debutante en dirección que por más de diez años superó cualquier cantidad de retos para filmar su película, se convirtió en el más exitoso de la industria del cine en este país, al meter en taquilla más de 15 millones de espectadores, en el mundo logró casi 100 millones de dólares.

Así que, después de haber estrenado Cómo ser un Latin lover, película que por cierto confesó haber hecho por la presión que enfrentó en Hollywood tras su llegada a Estados Unidos, ahora busca romper su propio récord con su nuevo estreno, Hombre al agua, el remake de Overboard.

"Ojalá me dieran ese regalo, pero creo que el récord de No se aceptan devoluciones es muy difícil de romper, pero no pierdo la esperanza y ojalá suceda, por lo pronto los espero el 10 de mayo con Hombre al agua y que el dios del cine nos bendiga", dijo Eugenio Derbez.

Hombre al agua es el remake de Overboard y para su nueva versión contó con la participación de Anna Faris, Eva Longoria, Fernando Luján, Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Omar Chaparro, Adrián Uribe y Jesús Ochoa, entre otros.

Llega a salas mexicanas el próximo diez de mayo.

Te compartimos el tráiler oficial.

ERV