Eugenio Derbez revierte estereotipos en Hollywood

El actor y productor Eugenio Derbez presenta en México su nueva película Hombre al agua, con la que muestra un cambio de roles en el cine de Hollywood en el que destaca la figura del latinoamericano como figura principal.

"Esta película cambia los roles, la que limpia los pisos ahora es la gringa y el mexicano es el millonario; les duele un poquito, les duele ver que hay mucho español, les duele que hay un elenco mexicano, les da comezón de alguna manera", dijo el actor en entrevista para Radiofórmula con Ciro Gómez Leyva, cuando se le cuestionó sobre las críticas que recibió su comedia en Estados Unidos.

La estrella de cine también habló sobre la imagen que tienen los latinoamericanos en la industria cinematográfica en la que siempre aparecen en papeles que de "narcotraficante, de un criminal, prostitutas las mujeres, o en el mejor de los casos, de jardineros".

Hombre al agua es una comedia que narra la vida de un hombre millonario a quien sólo le gusta disfrutar de la vida sin importarle las personas que están a su alrededor, su vida cambiará cuando pierda la memoria y Kate, una mujer trabajadora, se aproveche de esta situación para darle una lección y pueda aprender sobre el trabajo.

"Somos 55 millones de latinos en Estados Unidos, los mexicanos son una fuerza muy grande que trabaja, que sostiene al país desde abajo, son los que se levantan antes que nadie para que esté la cocina lista, para que esté todo limpio y de repente como que nos han tenido como con el pie encima y ya es hora de que se den cuenta de que somos más que criminales", expresó Derbez.

Sobre las próximas elecciones federales para elegir al nuevo presidente de la República, Eugenio Derbez opinó que "desde afuera se ve difícil, personalmente no tengo idea por quién votar, estamos cansados de lo mismo, de las falsas promesas. Por otro lado, también le tienen miedo a este cambio que puede ser no tan bueno como pensamos. Desde afuera no se ve mucha esperanza".

La estrella de cine aseguró que el 1 de julio regresará a México para votar. "Yo estoy con dudas porque creo que (Andrés Manuel López Obrador) pueda ser la mejor opción. Lo que alcanzo a entender, estamos votando por el menos peor y eso no puede ser bueno para el país", concluyó.

