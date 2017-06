'El Vigilante', cinta mexicana, triunfa en Los Ángeles

Los Ángeles

La cinta mexicana El vigilante, de Diego Ros, ganó el premio Ficción Mundial en el Festival Internacional de Cine de Los Ángeles, informaron los organizadores.

Esta película cuenta la historia de Salvador, un vigilante nocturno de una obra en construcción a las fueras de la Ciudad de México.

Durante un festejo del 15 de septiembre, este personaje intenta escapar de su trabajo y regresar antes de que alguien lo note, pero todo le sale mal y una serie de circunstancias vuelven cada vez más difícil su objetivo.

El Vigilante estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde tuvo un paso exitoso.

Fueron dados a conocer los nombres de los ganadores del evento, que se inició el pasado 14 de junio en cines de esa ciudad, donde fueron proyectados 37 estrenos mundiales y nueve estrenos en Estados Unidos.

El premio Ficción Estados Unidos fue para Becks, de Elizabeth Rohrbaugh y Daniel Powell, mientras el galardón para la mejor fotografía fue para la cinta Everything Beautiful is Far Away.

En la categoría de mejor documental ganó Liyana, de Amanda Kopp y Aaron Kopp, mientras en el caso del premio MUSA de Los Ángeles hubo un empate entre Skid row marathon y And Then There Was Eve, de Savannah Bloch.

El premio Nightfall fue para Serpent, de Amanda Evans, y el galardón al mejor cortometraje de ficción para A Funeral for Lightning, mientras que en la categoría de mejor cortometraje documental ganó Black America Again.

Los premios de la audiencia fueron para Skid row marathon en documental y para The keeping hours en ficción.