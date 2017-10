Piden apoyo para restaurar películas de 'El Santo'

Ciudad de México

Las películas de 'El Santo' y otras que comprenden un periodo del cine popular mexicano están en riesgo de desaparecer si no se resguardan en una bóveda especial que les permita subsistir en tanto su tiempo de restauración digital llega; así lo dijo Viviana García-Besné albacea de los derechos de una decena de las películas de 'El Santo', quien busca restaurar su obra.

"Mi labor es rescatar el cine popular mexicano, darle un lugar en el que pueda ser revisitado, salvarlo en un sentido más amplio, pero las restauraciones son muy costosas y cuando se decide rescatar una historia sobre María Félix o Dolores del Río no está el Santo, pero gracias a esta colaboración con Peter Conheim se pudo lograr", explicó Viviana García-Besné.

Peter Conheim es un artista multimedia que se involucró con la restauración de la cinta El Santo contra los hombres infernales y dijo que "fue un trabajo muy difícil, porque la película original estaba muy dañada, cuando imprimes una nueva copia de una película te ibas sobre la original, una y otra vez, en lugar de hacer una copia y usar esa copia para los cines.

"Una vez que comenzó el proceso de deterioro no para, no es como otro proceso de deterioro que va paulatino al paso de los años, porque una vez que comienza el deterioro aumenta cada semana, cada día, cada minuto, es muy muy rápido, así que no podría decir cuánto tiempo sobrevivirían, por eso es importante que el proceso se realice", dijo Peter.

A decir de Viviana lo verdaderamente urgente, previo a la restauración es la construcción de una bóveda en la que se puedan preservar los rollos mientras encuentran el apoyo para digitalizarlas, "con Jorge Sánchez (director de IMCINE) pedí apoyo para que nos ayuden a buscar una estrategia para construir una bóveda para cine popular, es necesario para su preservación.

"Con el tiempo está muy arañada y muy sucia, así que primero tuvimos que limpiarla con mucho cuidado y ahora luce muy clara ahora, pero fue muy difícil lograrlo. Es importante decir que el proceso de restauración aún no concluye, estamos en ello, pero el trabajo que llevamos nos tomó alrededor de un mes con la limpieza de la cinta", explicó Conheim.

Viviana y Peter estuvieron presentes en una función al aire libre de El Santo contra los hombres infernales, la primera película del luchador que se logra restaurar en 4K, pero existen otras que ya recuperaron, "he tenido mucha suerte de poder restaurar cuatro películas en dos años, la que vimos aquí, Sombra Verde, el fantasma del convento, Santo contra el cerebro del mal".

