‘El autor’ lleva a México al Festival de San Sebastián

San Sebastián

Con la participación de los actores mexicanos Adriana Paz y Tenoch Huerta, la película El autor, dirigida por Manuel Martín Cuenca, fue presentada en la 65 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en la que participa en Sección Oficial por la Concha de Oro.

La película, protagonizada por los actores españoles Javier Gutiérrez, María León y Antonio de la Torre, es una coproducción de México y España y una adaptación de la novela de Javier Cercas, El móvil, y cuenta con música original de José Luis Perales.

Cuenca, tras haber ganado el Premio de la Crítica en Toronto, aseguró que no hay ninguna intención de hacer humor en esta película, después de Caníbal, con la que obtuvo premios.

“Yo creo que no es una comedia, pero sí había intención mía y del guionista, Alejandro Hernández, a partir de la novela de Cercas, que era la idea de ironizar. Yo lo que he hecho con esta película, esencialmente, es una sátira, una exageración conectada con las pulsaciones de la realidad”, dijo.

En el filme, Álvaro (Javier Gutiérrez) quiere ser escritor, pero todo lo que escribe es falso, pretencioso, insípido. Trabaja como escribiente en una notaría de Sevilla y su vida es gris, coloreada sólo por sus sueños.

Su esposa, Amanda (María León), es todo lo contrario. Siempre ha tenido los pies en la tierra y nunca ha soñado con ser escritora. Sin embargo, es ella la que se pone a escribir y le sale un best-seller. Ironías de la vida. La separación es inevitable.

En ese momento, Álvaro decide afrontar su sueño: escribir una gran novela. Pero es incapaz, y guiado por Juan, su profesor de escritura, descubre que la ficción se escribe con la realidad por lo que comienza a manipular a sus vecinos y amistades para crear una historia, una historia real que supera a la ficción.

En la rueda de prensa de presentación Cuenca habló de la adaptación al cine de la novela de Cercas.

“Una novela es una experiencia, la literatura para mí es una experiencia que me traspasa emocionalmente y a veces no tanto. Esto me pasó con esta novela, tocó en el punto débil, pero además con ironía”, contó.

Además, sostuvo: “Me siento dispuesto a hacer lo que sea para seguir haciendo todo lo que me gusta y es un hecho que estando aquí, ya lo que quiero es hacer otra película”.

Tras resaltar que la cinta relata la historia de Álvaro, un hombre dispuesto a convertirse en escritor, es “una sátira”, aseguró que “probablemente somos más necios de lo que creemos, y con esa idea hacemos un poco al imbécil”, dijo.