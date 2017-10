‘Dora, la exploradora’ llegará al cine en acción real

Ciudad de México

Paramount Players dio a conocer que la película en acción real de Dora la Exploradora contará con el guión de Nick Stoller y la actuación de Sean Patrick Flanery.

Michael Bay y sus socios Platinum Dunes, Andrew Form y Brad Fuller están produciendo la película, que se ha planeado desde 2015.

La sinopsis de la película aún es un misterio, hasta el momento, la revista Variety asegura que la película abordará la adolescencia de Dora.

El personaje apareció en el canal de Nickelodeon en el 2000 y concluyó en el 2014, logrando crear 172 episodios.

Nick Stoller incluyen es un director que ha trabajado en Get Him to the Greek, Neighbors, el regreso de las películas de los Muppets, en la animación ha participado en Storks y Captain Underpants: The First Epic Movie y Night School.

