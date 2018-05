La actriz Isabela Moner dará vida a 'Dora la exploradora'

Ciudad de México

La casa productora Paramount Pictures, en asociación con Nickelodeon, anunció que la actriz Isabela Moner dará vida al popular personaje de las caricaturas para niños.

La película seguirá la versión de una Dora adolescente mientras se embarca en una aventura con su mejor amigo, un mono llamado Botas y su primo Diego.

TE RECOMENDAMOS: 'Dora, la exploradora' llegará al cine en acción real

Moner recientemente actuó en el filme Transformers: The Last Knight junto con Mark Wahlberg y Anthony Hopkins. También prestó su voz al personaje de Kate en el spin-off animado de Dora and Friends: Into the City! de 2012.

Protagonizó la serie de comedia de Nickelodeon 100 Things to Do Before High School. La película se rodará en Queensland, Australia.

Nick Stoller y Danielle Sánchez-Witzel serán los escritores y James Bobin dirigirá la cinta. Se espera que la película se estrene hasta 2019.

ERV