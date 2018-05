Película de Don Quijote se podrá exhibir en Cannes

Un tribunal de París dictaminó el miércoles que la película El hombre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam puede ser exhibida en el Festival de Cine de Cannes, según la cuenta de Twitter del filme.

"Estamos encantados de anunciar que @TerryGilliam y su filme #ElhombrequematóadonQuijote estarán en el @Festival de Cannes el 19 de mayo como película de cierre del festival. El juez dijo SÍ", señaló el tuit, en referencia a una audiencia en una corte de París impulsada por el exproductor Paulo Branco.

After days of rest and prayers to the gods I am restored and well again. So is The Man Who Killed Don Quixote! We are legally victorious! We will go to the ball, dressed as the closing film at Festival de Cannes! May 19. Thanks for all your support. #QuixoteVive