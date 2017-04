‘Tempestad’ causa incredulidad en el extranjero

México

Luego de un año de viajar por el mundo, el documental Tempestad llegará de manera comercial a nuestro país, en medio de dudas por la veracidad de la cinta que retrata la historia de dos mujeres víctimas de violencia e impunidad.

La cineasta Tatiana Huezo cuenta que ha proyectado su trabajo en más de 50 países y las reacciones comunes que provoca es un sentido de extrañeza ante lo que viven Miriam y Adela. La primera es acusada, sin ninguna prueba, de tráfico de personas y después es llevada a una cárcel dominada por el crimen organizado, mientras que la segunda lleva 10 años buscando a su hija.

“En el extranjero la película ha causado dudas. Hay muy poca credibilidad sobre lo que está sucediendo en México, no se sabe nada de lo que pasa en nuestro país y mucho del público me decía que no es posible que los ciudadanos estén a merced de las instituciones que imparten justicia. Les parece algo surrealista, les parece alucinante”, comenta la directora en entrevista.

“En muchas ocasiones me han preguntado si esto es ficción, si hay un guión escrito inventado, pero desgraciadamente tengo que decir que no son casos aislados. Los casos de Adela y Miriam son casos cotidianos y comunes en México”, agrega.

El documental nació como una herramienta de denuncia ante situaciones que descubrió y desarrolló durante tres años. Fue estrenado en la Berlinale y más tarde se fue de gira por los cinco continentes.

“Es un road movie que cruza México por más de 2 mil kilómetros y en ese viaje vemos qué le pasó a Miriam, percibimos cómo siembran el miedo, cómo estos mecanismos operan y cómo la cárcel es un micromundo. Hay un juego de espejos y a través de estos personajes podemos sentir, empatizar y vernos reflejados”, explica.

“Siento que los números y las cifras nos han vuelto indiferentes ante lo que pasa. Esta película convierte los números en un ser humano que podría ser cualquiera de nosotros”, indica.

Será el próximo 12 de mayo cuando se estrene en cines comerciales con 30 copias, aunque la película también busca llegar a plataformas digitales próximamente.

“Es una satisfacción enorme que Tempestad logre llegar a la cartelera nacional. El fin último es poder llegar al estreno y deseo profundamente que se haga reflexión sobre la situación de violencia que nos atañe a todos como seres humanos”, finalizó Huezo.

Claves

Dura realidad

• Tempestad dura 105 minutos. La película cuenta con la narración de cada una de las víctimas.

• Cada uno de los detalles son completamente verídicos. Se filmaron escenas desde Matamoros hasta Tulum.

• En la Berlinale, el festival alemán donde se estrenó, fue proyectada ante 800 personas.