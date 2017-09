Diego Luna pide fondos en el extranjero para víctimas

México

Diego Luna afirma que se siente contento por la participación ciudadana que se ha unido ante los daños del sismo ocurrido el martes pasado y por el apoyo recibido del extranjero con su iniciativa con la empresa Omaze para recaudar fondos a escala internacional, en mancuerna con Gael García; ambos llevan al rededor de 97 mil dólares en menos de dos días desde que se lanzó el proyecto.

“Esta idea surge pensando en todos aquellos mexicanos que viven en el extranjero o han creado historias con nuestro país y por eso le tienen cariño a nuestra gente, que son muchas personas, la plataforma que es muy transparente y en la página aparece quién ha donado; la reacción hasta ahora es sorprendente, cada vez que reviso la página veo más dinero”, dice el actor, quien asegura los fondos serán recaudados, para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo y víctimas de éste.

“En la iniciativa para recaudar fondos en el extranjero, las reglas que creamos para lanzar la plataforma son que la recolecta estará abierta por un lapso de 30 días aproximadamente, para ir guardando ese dinero para las necesidades que irán saliendo las próximas semanas y que no se donará nada al gobierno, sino a iniciativas ciudadanas confiables que puedan ir resolviendo los problemas que vendrán para toda esa gente que se ha quedado sin casa, la idea es apoyar a la reconstrucción y víctimas afectadas”, comentó Luna.

El actor añadió que todo será para las zonas de desastre en el país.

“No será solo para Ciudad de México, sino para Morelos, Oaxaca, Puebla y todas las zonas con damnificados, lo pertinente es esperar que pase el caos y canalizar ese dinero de forma inteligente”, declaró el actor, quien por el momento, dice, no hablará de proyectos laborales al menos durante esta semana.

“Por respeto me prometí no hablar de mi trabajo. Estos días iba a promocionar una película en Los Ángeles, pero no lo hice por estar aquí en el centro de acopio, yo hago esto porque viví el temblor del 85 y obvio me mueve, pero ahora lo importante es ayudar, obvio regresaré a trabajar como todos, pero hasta la próxima semana, pero eso no significa que descuidaré el centro de acopio”, expresó. Luna se encuentra al pendiente de las necesidades del centro de acopio de cineastas iniciativa, creada por el director de cine, Oliver Castro y la comunidad cineasta, desde el miércoles 20 de agosto.

De acuerdo con Andrés Méndez, uno de los organizadores del centro de acopio del Foro Tanganica, se han descargado más de 120 vehículos llenos de víveres a albergues, zonas de rescate, en diferentes estados de la República mexicana.

“La verdad es muy hermoso, aquí no hemos parado, la labor de los asistentes de producción, de Oliver y los voluntarios y la gente que ha donado es maravilloso. Hoy está todo lleno y va mejorando”, declaró el actor entusiasmado.

CLAVES

EXITOSO PROYECTO

El centro de acopio de Foro Lago Tanganica, en Lago Tanganica número 69, colonia Granada, delegación Miguel Hidalgo, está abierto las 24 horas de manera indefinida.

La plataforma para recaudar fondos a escala internacional es: donate.omaze.com/mexico.

Las labores del centro de acopio son atendidas por niños, jóvenes y adultos de diversas partes de la ciudad que se dieron cita para ayudar.

CINES COMIENZAN A OPERAR

A diferencia de los teatros, las salas cinematográficas regresaron a sus actividades de manera usual, con sus primeras funciones.

El Cinemex de Gransur abrió sus puertas al público desde el miércoles 20, ya que no se mostró ningún daño dentro de sus estructuras y tienen permiso de Protección Civil.

Osvaldo Arámburo, staff coordinator de Cinemex Gransur, habló del funcionamiento de las salas. “Al día siguiente del temblor pudimos regresar a nuestras actividades, las sales están funcionando, únicamente hay una que está dañada y no la podemos usar. La sala 3 es la única deshabilitada por daños de sonido y bocinas”, dijo.

Además indicó que el Cinema de Galerías Coapa no está disponible para el público, debido a que la plaza no se encuentra en condiciones.

En Cinépolis Plaza Universidad, Patio Universidad y Oasis Coyoacán también reanudaron sus actividades.

Con información de Violeta Moreno/México.