Diego Boneta está listo para filmar ‘Terminator’

Ciudad de México

Luego de dar vida a Luis Miguel en la nueva producción de Netflix, Diego Boneta está listo para regresar a Hollywood con su participación en la próxima entrega de Terminator, que dirigirá Tim Miller y contará con la producción de James Cameron.

TE RECOMENDAMOS: Revelan realidad familiar en premier de “Luis Miguel: la serie”

"Estoy feliz, imagínate ir a trabajar con James Cameron, es una locura, estoy feliz, va a ser otro reto grande y ya estoy listo; estoy preparándome ahora para eso, vamos a empezar en junio", dijo en entrevista con ¡hey!.

El actor añadió que el "poder confirmar, que voy a estar en la próxima película de 'Terminator' con James Cameron, Tim Miller que es director de 'Deadpool', Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, ir de aquí allá".

El reparto de este largometraje destaca por voltear a ver el talento latinoamericano, ya se anunció que Gabriel Luna y Natalia Reyes también tendrán un papel relevante en el filme, que se estrenará a finales de 2019.

Diego Boneta aprovechó para dejar claro su gusto por la saga: "No me gusta, me encanta, sobre todo T1 y T2, creo que son de las mejores de la historia", y volvió a reitera su entusiasmo por el proyecto:

"Me encanta el que James Cameron esté aquí y poder trabajar con ellos, siempre es muy importante para mí trabajar con gente que sepa más que yo, creo que esa es la única manera de empujarte a crecer más", afirmó.

ES