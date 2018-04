Publican tráiler de 'Descubriendo a Morrissey'

Ciudad de México

Descubriendo a Morrissey es la película biográfica que contará la historia de uno de los cantautores más reconocidos de la década de los 80, hablamos de Steven Patrick Morrissey, mejor conocido como Morrissey.

Recientemente se publicó el primer tráiler y el estreno del filme es el 18 de mayo.

En el tráiler, de apenas un par de minutos de duración, nos muestra a un Morrissey que se dedicaba a reseñar a las bandas de su época, antes de convertirse en el líder de The Smiths, banda de los 80 que alcanzó el éxito por canciones como "There is a light that never goes out", "Bigmouth strikes again" y "First of the gang to die", entre otras.

Hace apenas un mes que el músico británico vino a México a cantar en el Vive Latino 2018, donde deleitó a sus fans con canciones tanto de The Smiths, como en su etapa solista.

Te compartimos el tráiler.

ERV