'Deadpool 2' destrona a los Avengers en la taquilla de EU

Con su malhablado equipo de desadaptados y descontentos, Deadpool 2 puso fin al dominio de tres semanas de Avengers: Infinity War en las taquillas de Estados Unidos y Canadá y recaudó 125 millones de dólares el fin de semana, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo.

La cinta de Fox Deadpool 2 no alcanzó los 130 millones de dólares que el estudio pronosticaba para su fin de semana de estreno ni los 132,4 millones que su predecesora reunió hace dos años.

No obstante, el total recaudado fue la segunda cantidad más grande en un fin de semana de estreno para una cinta no apta para menores de 17 años, señalando que los filmes de superhéroes con esa clasificación pueden convertirse en franquicias y no en éxitos únicos.

La cinta de Disney y Marvel "Avengers: Infinity War" reunió una cantidad estimada de 29 millones de dólares para sumar un total doméstico de casi 600 millones en cuatro semanas.

