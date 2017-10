Danny Elfman alista un ‘Dumbo’ con mucho corazón

México

En el Museo Franz Mayer, Danny Elfman sonríe cuando ¡hey! lo cuestiona acerca de su proceso creativo en el futuro cercano; está involucrado en el score de Dumbo, al lado de su cineasta fetiche Tim Burton. Más adelante su expresión se justifica, cuando cuenta que por obra de la casualidad, su trabajo con Disney Pictures se vio divertidamente relacionado con su labor en la música de La liga de la justicia.

“Estoy haciendo Dumbo en el futuro cercano, al lado de Tim Burton. Finalicé mi trabajo en La liga de la justicia hace apenas una semana; lo curioso fue que cuando regresé al set hace unos meses para otras tomas de La liga… se escuchaban dos enormes sonidos que provenían de la nada a las afueras de Londres y pregunté: ‘¿Qué está pasando en el set de al lado?’, me dijeron, ‘están empezando a preparar los escenarios para Dumbo’ (risas), así que sucedieron a la par.

“Son dos historias tan distintas, Dumbo aún no la escribo, pero me imagino que será un score muy narrativo. Estoy seguro que ayudará a contar la historia, creo que habrá elementos raros y de circo. Estoy seguro que será muy emocional, porque es la trama de un bebé elefante que pierde a su mamá. (Las composiciones) provendrán desde mi corazón. La música será distinta; por la era, me acercaré con otra perspectiva mayormente por eso”, asegura Elfman.

Respecto a su idea del sonido del filme que reúne a Batman, La Mujer Maravilla, Aquaman, Cyborg y Flash, agrega que es opuesta a la aventura que espera tener con la casa de Mickey Mouse y Burton: “Es de acción, locura y diversión, es de superhéroes luchando contra la maldad, pero fue algo muy placentero para mí, porque pude revisitar esos lugares donde conocí a mi viejo amigo Batman”.

En su encuentro con los medios de comunicación mexicanos, el autor lamentó que no haya sido llamado para colaborar en la música del filme Coco, ya que se acepta como un admirador de la tradición del Día de Muertos.

UN LEGADO LEJOS DEL CINE

Para Danny Elfman, el tema de ser conocido y reconocido por su exitoso paso por filmes tan importantes como Alicia a través del espejo, Avengers: Era de Ultrón, Beetlejuice, el súper fantasma o Batman, entre muchas otras, es de gran gusto; sin embargo, está decidido a que su herencia en el ámbito musical no solo se limite a Hollywood, sino seguir creciendo, por lo que incluso aceptó trabajar, a partir de enero de 2018, con la Orquesta Filarmónica de Berlín.

“En términos de cuál es mi propia personalidad en la música, aún lo sigo dilucidando, algo que he intentando hacer últimamente es que una vez al año compongo una pieza que no tenga que ver con las películas. Quiero que parte de mi legado musical no esté conectado con el cine, este año completé mi primer concierto para violín y ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, espero poder traerlo a México pronto”, comparte el músico.

La visita de Elfman a la capital obedece a la promoción del espectáculo en el que contará con la participación de la Orquesta Camerata Metropolitana, el Coro Harmonia Vocalis, así como la presencia de Jonathan Davis, vocalista de Korn; John Mauceri, Susana Zabaleta y la violinista Sandy Cameron.

CLAVES

RELACIÓN CON BURTON

Danny Elfman acepta que el proceso de trabajo junto a Tim Burton está alejado de un análisis profundo o de intelectualidad innecesaria.

“Tim es uno de los directores menos expresivos, no recibo mucho de él, sino hasta que le presento la música y responde. Nos comunicamos por medio de ella”, explica.

Para su espectáculo en el recinto de Azcapotzalco, el compositor y los organizadores invitaron al público a presentarse disfrazados para realizar una gran fiesta de Halloween.