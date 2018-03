Dan Attias ha comenzado a apadrinar a nuevos directores

Guadalajara

“Al moverme entre series de varios géneros, siento que tengo la oportunidad de crecer, de aprender, sensibilizarme y puedo decir que explorarme a mí mismo, y es cuando puedo verme emergiendo en cada show y aprendiendo y no solo aprendiendo estilos visuales, no solo aprendiendo de la historia de los personajes, sino aprendiendo de la sensibilidad de con quienes trabajas… aprendes el tono del mundo alrededor de ti…”. Fueron algunas de las palabras de Dan Attias, el director y productor de icónicas series televisivas como Entourage, Beverly Hills 90210, Six feet under, True blood y Los Soprano, durante la conferencia inaugural de Talents de la edición 33 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) ante decenas de jóvenes que le escucharon atentos desde el primer inicio.

Attias dijo que últimamente se ha dedicado a apoyar a nuevos directores, asesorarlos en sus proyectos. “Hay un gran problema de contratación en las compañías para quienes son directores por primera ocasión, porque es mucha responsabilidad; sobre todo financiera, se adquiere también una responsabilidad de equipo, de ahí que generalmente rechazan arriesgarse. Hay mucha gente tratando de incorporarse a la industria del cine en diversos puestos, gente talentosa que no obtiene el trabajo porque a quienes financian los proyectos les atemoriza la falta de experiencia. Fue así que comenzaron a llamarme a asesorar directores nuevos para asegurarme que aunque trabajen consigo mismos y hablen con su voz, no olviden trabajar con los puntos clave de las historias o que estén completamente disponibles para trabajar todo el tiempo que sea necesario”.

Mencionó que actualmente apoya a la directora Steph Green, quien hace dos años dio voz al episodio The Americans, porque desde aquella ocasión ella ha dirigido más de 15 diferentes series, incluyendo Billions, Bates Motel, Scandal y ahora ha sido contratada para dirigir The Deuce por HBO.



“Hay otra directora con la que voy a trabajar cuando regrese de Guadalajara, quien obtuvo su primer trabajo en Snowfall, así me auxiliará una joven mujer llamada Jennifer Fang, quien es una directora asiática y ha dirigido hasta ahora tres o cuatro episodios y espero la ayudar a Alejandra Márquez aquí y estaremos abiertos a mostrarlo en FX. Otro director que ayudará Max Joseph, quien ha dirigido We are your Friends”.



Durante la charla, Attias proyectó imágenes de varias series que comentó, lo mismo que compartió cómo al terminar la universidad y después de aprender actuación encontró su vocación. Dedicó mucho tiempo a hablar sobre el manejo de actores y la importancia de contar con una buena historia y un buen guión. “Para ser buen director, el haber sido actor primero, te ayuda a aprender muchas cosas. Aprendes a respetar lo que hacen los actores. Reconozco que no era bueno, sabía que como actor debías analizar las emociones, pero entrar a escena y transmitirlas, eso es otra cosa”.

Attias también dijo estar convencido de que el cine y la televisión dependen de los jóvenes creadores para abrir nuevas puertas y visiones. También mencionó que uno de los retos que pueden tener es elegir cómo utilizar las nuevas tecnologías en sus producciones, en cambio hizo énfasis en centrarse en la historia”.

Attias mencionó que actualmente la producción de series ha crecido bastante, y que este fenómeno se ha vuelto para él “en un reto muy interesante. Es grandioso porque hay más empleos, por otro lado es muy difícil hacer una marca que te distinga de otros, el resultado ha sido la producción de buenas series que cancelan después de una o dos temporadas. Ese es el dilema. No me he considerado a mí mismo tratar de ser relevante tanto como ser verdadero y perseguir lo que me parece interesante y si eso le parece relevante a otras personas, qué mejor… eso hace que te vuelvas relevante”.

Attias dijo que le encantaría hacer algo en México, por el momento no hay nada pero le han ofrecido realizar alguna coproducción con Colombia, pero aún lo está analizando.

MC