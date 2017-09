Fenacine clausura cuarta edición en el TIM

Torreón, Coahuila

La cuarta edición del Festival Nacional de Cine de Torreón 2017 llegó a su fin anoche con la proyección de la película Cuento de Circo & a Love Song, en el Teatro Isauro Martínez.

Como ya es costumbre hubo una alfombra roja previa por la que pasaron las diferentes personalidades del séptimo arte, entre las que estuvieron los actores José Juan Meraz, Erik Hayser, Mario Zaragoza, Raúl Méndez y José Ángel Bichir.

Todos saludaron y concedieron alguna fotografía a los que se dieron cita a las afueras del Teatro Isauro Martínez minutos antes de las 20:00 horas. En rueda de prensa, cada uno dio su parecer acerca del Festival y destacaron el valor de la iniciativa.

“Cada vez este Festival agarra más fuerza y se lo debemos a Fernando Santoyo. Hay que estar orgullosos de eso, pues una parte fundamental para que esta ciudad crezca es la cultura”, afirmó Raúl Méndez Martínez.

Ante el cuestionamiento sobre lo que le falta a la actividad, se negó a opinar con el argumento de que eso siempre demerita el valor.

Mario Zaragoza, por su lado, compartió que durante los cinco días que impartió un curso de actuación a los prospectos locales notó mucho talento y eso es una buena señal.



“Tenemos que empezar a valorar lo que hay y no lo que falta. Si ves el Festival de hace cuatro años a ahora ha cambiado mucho y la clausura en el Teatro Isauro Martínez es un gran regalo”, dijo.

Otros actores aprovecharon la alfombra roja para mandar un mensaje a los mexicanos afectados por el sismo del martes pasado y argumentaron que el Festival sirvió como una vía de ayuda al recolectar víveres.

“Ha sido un Festival difícil porque venimos de una situación complicada, pero más que cancelarlo lo usamos para hacer una labor social”, declaró el actor José Juan Meraz.

Por su parte, Erik Hayser pidió a los mexicanos tener fuerza y confianza en que todos saldrán adelante por la solidaridad que existe en el país.

“Ya había tenido la oportunidad de estar aquí y me siento muy contento. Siempre he pensado que el arte transforma y me parece que nos puede ayudar para reconstruir a este país que tanto lo necesita. Quiero pedirles a todos que tengamos fuerza y no perdamos la fe”.

Asimismo, Fernanda Castillo hizo lo propio y consideró que la cultura puede ser un remedio para sanar esas heridas.

“Me hubiera gustado estar más tiempo porque la gente ha sido súper cariñosa conmigo, pero las cosas en el país no están para más. Siento que el arte cura y es un momento difícil para todo México, pero queremos recuperar la esperanza”.

Sobre el estreno de la película Cuento de Circo & a Love Song, habló José Ángel Bichir, quien participó en ella y acudió en representación de su director, Demián Bichir.

“Es hermoso estar aquí, a pesar de todo lo que sucedió en Ciudad de México que es una tragedia brutal, pero estamos unidos. Es muy importante estar aquí presentando la película en una ciudad tan importante para los Bichir y presentamos con mucho corazón esta película”.

rcm