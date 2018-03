En corto, Iberoamérica presente en el FICG 33

Guadalajara

En el Conjunto de Artes Escénicas se proyectaron ocho Cortometrajes Iberoamericanos que reunieron el talento de cineastas de varios países como México, España, Colombia, Brasil, que compiten en esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

El primer corto presentado fue Tame, de David Petch, el cual contó con la participación de wixáricas.

Continuó con Diez minutos antes, de Juan Carlos Vásquez, en el que se ve a un hombre moribundo que espera ser atendido en un hospital.

Censurado, de Pedro Buson, muestra a Roberto y Pepe, quienes son los encargados de clasificar una película en una sala de cine.

El corto animado Coffee Break, de María Cristina Pérez González y Mauricio Cuervo Rincón, trata de cómo transcurre la vida de un ciervo oficinista mientras bebe café en el área de descanso de su lugar de trabajo.

En el corto español La lección, de Hugo Gómez, se observa cómo la vida de Javier cambia tras una charla con Óscar, quien le hace ver que no todo en la vida son lujos y dinero, obtenidos a costa de la pobreza y explotación de familias.

A Foreman, de Daniel Drummond, nos presenta al capataz de una fábrica de metales y cómo tiene que tomar importantes decisiones cuando los visita un inspector.

The back of my mind, de Luciano Podcaminsky, muestra cómo se confunden la realidad y fantasía cuando un hombre se ve abrumado por la vida y de pronto nota una enorme mochila que trae consigo colgando de la espalda.

Y por último, pero no menos importante, Los últimos veranos de Ricardo Esparragoza, el cual trata de Diego quien visita una vieja casa en la playa junto a su familia, la cual le trae viejos recuerdos y le genera nostalgia de que ésta sea vendida.

Algunos directores, productores y actores estuvieron presentes al final, entre ellos el director tapatío Ricardo Esparragoza, de Los últimos veranos y Pedro Buson, de Censurado.

Por su parte Esparragoza mencionó que su corto es medio autobiográfico, por cierto que es la primera ocasión en que compite por un premio en este festival.

Todos estos cortometrajes tendrán proyecciones para el público el sábado 10 de marzo en el Cineforo a las 15:30 horas y el domingo 11 a las 17:50 en la sala 10 de Cinemex Sania.

