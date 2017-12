Ciudad de México

La evolución tecnológica en la industria cinematográfica avanza a pasos agigantados y la Cineteca Nacional no se queda atrás, un ejemplo es su proyector para formatos en 4K, que alberga su Sala 1.

Aunque ese formato irrumpió la industria hace poco más de cinco años son sólo las salas de cine comercial las que cuentan con esa tecnología o incluso otros más novedosos con laser y no luz xenón, como los más comunes.

TE RECOMENDAMOS: Star Wars sigue al frente de la taquilla en Estados Unidos

De acuerdo con el ingeniero Víctor Flores Rodríguez, las películas que son exhibidas en la Sala 1 son en su totalidad las que han sido restauradas y convertidas a formato 4K por el Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca, y que forman parte de su programa "Clásicos en Pantalla Grande".

Se trata de un ciclo en el que se presentan algunas de las películas más emblemáticas de la historia del cine en copias digitales de la mayor calidad, indicó en entrevista.

El especialista en audio y video de la Cineteca expuso que si bien el formato 4K ya no es novedoso tras la aparición del 8K, aún hay producciones que por los altos costos tienen que seguir filmando en 2K.

Y es que el origen del formato 4K (que quiere decir 4 veces alta definición o 4 veces 1080 pixeles) se dio para el entretenimiento en parques de diversión, así como en proyecciones de Video Mapping y conciertos de música electrónica, donde es fundamental la resolución de las imágenes.

"Hablando de cine, desde hace cinco años se comenzaron a realizar producciones en este formato y las cadenas comerciales en la mayoría de sus salas sí tienen proyectores en 4K, pero antes no eran explotados como tal por la falta de contenidos en este formato", comentó Flores Rodríguez.

Aunque el retraso tecnológico en México es evidente, la Cineteca Nacional cuenta con un laboratorio digital donde se pueden generar formatos DCP, incluso escalamientos aunque la producción se haya filmado en alta definición, a fin de que tenga una mejor resolución y pixelaje.

No obstante, pese a que se cuenta con esa tecnología, muchos cineastas no pueden hacer uso de ella, pues es un proceso costoso que se cobra por minuto. En ese sentido, dijo, "mucho del cine que exhibimos no es en resolución 4K".

Para el productor Eamon O'Farril, aprovechar los recursos tecnológicos para sumergir al espectador en la trama de una película es muy importante, de ahí que para la cinta "Eres mi pasión", en proceso de filmación, estén utilizando una cámara Alexa Arri con formato 4K.

"Para el director Anwar Safa Pato y para nuestro fotógrafo, Memo Granillo, era muy importante presentar la pantalla ancha y hacer un cuadro rectangular 239 239 cinemascope por los escenarios que utilizamos, entre ellos el estadio Azul y el Azteca", señaló.

Más allá de las dinámicas de distribución que exigen ese tipo de formatos, la producción de la cinta protagonizada por Mauricio Isaac y Mariana Treviño decidió filmarla en 4K por interés y necesidad creativa.

"Tenemos una ciudad tan rica como la de México se te antoja abrirte y presentar el panorama para sumergir al espectador", apuntó.

Del mismo modo, el cineasta egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), Rodrigo Hernández Cruz, trabaja su primer largometraje en 4K, "Masacre en Teques", que cuenta la historia de "Virginia", una chica guionista que viaja a "Teques" con sus compañeros de la escuela de cine para filmar un trabajo escolar, pero un asesino enmascarado los cazará uno por uno.

Sobre por qué decidió filmarla en ese formato, Hernández Cruz expuso que es muy amable para la postproducción de eventos visuales, "porque hay más espacio para componer dentro del cuatro, incluso para los fotógrafos cuando quieren hacer algún reajuste, porque hay espacio suficiente".

Se trata de una película que forma parte del cine "slasher", subgénero del cine de terror que tiene como característica un asesino que asesina brutalmente a las personas por algún resentimiento.

A decir del joven creador, quien colabora para Red Digital Cinema Camera Company, hoy en día la mayor parte de las producciones nacionales contemporáneas filma en este formato para tener una vida más larga, es decir, que pueda no sólo proyectarse de manera formal en salas de cine sino también en plataformas digitales como Netflix, que de entrada tiene entre sus políticas de exhibición el formato 4K.

ERV