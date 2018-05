Cineastas recuerdan a las madres con su "Te lo dije"

Ciudad de México

El director Luis Mandoki y el editor de sonido Martín Hernández encabezan la campaña "Te lo dije", que hace un homenaje a las todas las madres mexicanas.

Al ritmo de "Te quiero" de Hombres G, en una versión a cargo de Sin Bandera, FUD presenta en el audiovisual la historia de cuatro mamás y su día a día con los hijos.

"Gracias a todo el equipo por esta oportunidad, es la tercera ocasión que me invitan a participar en este proyecto, para mí es un honor", dijo Mandoki en conferencia de prensa.

Y añadió: "La acepté, uno, porque la idea me conmovió y me trajo muchos recuerdos positivos y negativos, sobre todo el gran amor que todos les tenemos a nuestras madres, la mía que en paz descanse desde hace cuatro años, y dos, los 'te lo dije' que son innumerables, tanto en momentos de preocupación como de animarnos a tomar caminos que no queríamos ver".

Martín Hernández, quien ha trabajado con cineastas como Alejandro González Iñárritu y ha llegado al Premio Oscar, consideró que es un lujo involucrarse en este tipo de proyectos, incluso destacó que este acercamiento creativo debería suceder con mayor constancia, pues permite explorar gran temas y acercarlos a la población.

"Este es un mediometraje para el Día de las Madres, con una idea familiar y universal, porque esto del 'Te lo dije' no sólo pasa aquí. Yo ahora que soy papá, trato de no decirlo mucho porque puede ser chocante, pero sí pasa. En fin, estamos muy contentos", refirió.

En seguida, Sin Bandera subió al escenario colocado en el Centro Cultural Roberto Cantoral, para interpretar el tema eje del audiovisual y demostrar su respeto y admiración a todas las mujeres que han brindado vida.

"Es una buena oportunidad para agradecer a las madres, que en muchos sentidos son quienes se encargan de que estemos ahí y podamos lograr todo lo que logramos", dijo Leonel García.

