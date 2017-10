En "La habitación", una reflexión sobre el México contemporáneo

México

Carlos Carrera, Daniel Giménez Cacho, Carlos Bolado, Ernesto Contreras, Alfonso Pineda Ulloa, Alejandro Valle, Iván Ávila Dueñas y Natalia Beristáin se reúnen en La habitación, un largometraje que estrena este viernes y que, dentro de cuatro paredes, muestra la transformación de México en el último siglo

“El eje de la película es la habitación, las historias que ahí suceden y las humanidades que por ahí transitan, que nos permiten entender el México de este momento, que es violentísimo y que no es casualidad que lo estemos viviendo así; la violencia que permea en algunos relatos es el resultado de esa historia”, dijo Beristáin en entrevista con ¡hey!.

Ávila Dueñas destacó que los ocho relatos muestran “cómo repercuten los sucesos históricos en las personas, en la historia que sucede dentro las casa, en este caso, en una habitación de la colonia Juárez”.

Las historias que relata el filme comienzan en 1910 en la Revolución, pasan por la muerte de Álvaro Obregón, la campaña antichina de principio de siglo, el movimiento social de 1968 y el terremoto de 1985, para llegar al 2010, tocando temas como la discriminación, la migración, las desapariciones y el narcotráfico, pero también el amor, la familia y la esperanza.



“Me parece que La habitación es un espejo de lo que somos”, mencionó Ernesto Contreras, mientras que Alejandro Valle agregó: “La esencia de la película es el alma de México”.

El productor Edher Campos añadió que el drama coloca el “cuestionamiento de saber que la casa va a seguir ahí, mientras los inquilinos somos los que cambiamos, y la decisión de cada uno es cómo queremos habitar ese lugar”.

Cada director realizó un episodio del guión de María Diego Hernández: “El sueño”, “La pesadilla”, “La duermevela”, “El erotismo”, “La soledad”, “La vigilia”, “La muerte” y “La evocación”.

Un gran reto

Carlos Carrera, cuyo corto abre el largometraje, comentó que a pesar de tener ocho historias, de directores distintos, “sí logramos que se sintiera una sola película”.

“A mí me tocó empezar, no había trabajo previo. Tuve mucha comunicación con arte, vestuario y producción. Y el casting, de Natalia, fue importantísimo, porque no hay necesidad de forzar al público de creerse que son las mismas personas quienes hacen a personajes que van creciendo”, refirió.

Para Alejandro Valle fue una experiencia distinta como director, “porque es llegar a una cosa que ya está andando, es intimidante y por otro motiva mucho”, finalizó.

Proyectos al por mayor

Carlos Carrera adelantó que ya prepara su nueva película de animación, Los ocho y la vaca, de momento, tiene cinco cuadernos y más de mil 500 dibujos.

Natalia Beristáin presentará su nuevo película, Los adioses, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en la que habla de Rosario Castellanos.

Iván Ávila sigue en la gira de exhibición de su largometraje El peluquero romántico.