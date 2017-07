¿Qué opina Christopher Nolan del debut de Harry Styles en el cine?

Ciudad de México

El director Christopher Nolan presentó en Londres la película Dunkirk que llegará a México el próximo 27 de julio.

Durante la premier mundial, el realizador compartió su opinión sobre el debut del ex integrante de One Direction en la que aseguró que: "Ahora tiene más sentido su fama, quiero decir que había oído hablar de él, pero no estaba muy familiarizado con su nivel de popularidad, pero mi trabajo es ver potencial en las personas que hacen cosas que no habían hecho antes, si estás hablando de una estrella de cine.

"Si estás hablando de una estrella de cine que ha estado en otras películas o alguien haciendo alguna película como Harry es bueno, estoy muy emocionado por la gente que lo verá en la película porque creo que hace un trabajo increíble".

El filme bélico de Nolan retrata la ciudad francesa Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la flota británica movilizó sus tropas para salvar la vida de más de 300 mil soldados aliados rodeados por las fuerzas enemigas.

La película cuenta con las actuaciones de Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, James D'Arcy y Harry Styles.

Hoyte Van Hoytema, quien ya colaboró con Nolan en Interstellar, regresa como el encargado de la fotografía de Dunkirk.

