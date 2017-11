Chris Hemsworth glorifica labor actoral de su esposa

México

Chris Hemsworth causa furor a su llegada al Foto Museo 4 Caminos, ataviado con Armani y Dolce & Gabbana recorre la alfombra roja de la Buchanan’s Greatness Celebration. Se detiene a petición de los fotógrafos, camina, pero ante cualquier llamado regresa sus pasos. Una vez complacidos todos, habla con ¡hey! de sus dos pasiones: Elsa Pataky y el cine.

En el filme Horse Soldiers, se unieron ambos amores. Con la dirección de Nicolai Fuglsig, Pataky y Hemsworth protagonizan el drama bélico, en el que son también esposos. El actor acepta que fue complejo encarnar a Mitch Nelson, inspirado en Mark E. Mitchell (actual asistente del Secretario de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad).

Relajado, el actor prefiere charlar más sobre la admiración que siente por Pataky y la experiencia de estar juntos frente a las cámaras: “Trabajar con Elsa fue fantástico, fue como tomar vacaciones, porque dejamos a los niños con sus abuelos e íbamos al set juntos. Pasamos un momento genial. Ella es una actriz brillante, así que intenté alcanzar su nivel”, asegura.

El reto de mostrar las mismas cualidades actorales que la española no es lo único que lo ha mantenido ocupado. Chris agradece la oportunidad de renovar a su personaje más icónico en Thor: Ragnarok y acepta que ser parte de Avengers: Infinity War es una de las aventuras más grandes en su andar como actor.

“Thor ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, tuve la oportunidad de hacer algo muy diferente con el personaje y con el mundo en el que habita, gracias a que el director y el estudio querían alcanzar ese objetivo, así que tomamos el riesgo y logramos algo muy especial. Cruzar esa frontera ha sido genial.

“Es mi séptima ocasión como Avenger, ser parte del universo Marvel es lo más grande que me ha pasado. Tengo que decir que estoy en un momento en mi vida y profesión, que he aterrizado y he dejado de pensar en sueños y anhelos, para vivir el momento, disfrutar cada segundo. Soy muy afortunado”, dice.

Una colaboración heroica

Hemsworth visitó México como parte de la Buchanan’s Greatness Celebration, parte de la plataforma Diaego Reconstruye, que tiene la finalidad recaudar fondos para la reconstrucción de comunidades afectadas por los sismos que ocurrieron en septiembre en México.

“Ha sido una gran colaboración, amo el mensaje, la gente que estuvo involucrada y estar aquí, poder celebrar la grandeza y a quienes persiguen sus sueños con pasión es algo fantástico. Hay que ser buenos entre nosotros, porque están pasando muchas cosas malas en el mundo”, finalizó.

Predica con el ejemplo

A su paso por la alfombra roja, Chris Hemsworth asegura que para él es importante que sus hijos tengan valores.

“Les digo siempre que los hombres y las mujeres tienen sueños, por lo que merecen tener las mismas oportunidades ya que tiene las mismas habilidades”, explica.

De si verá Justice League, el actor responde divertido: “¡Claro, ¿por qué no?!”.