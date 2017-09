Chris Evans comparte mensaje de admiración para 'Frida'

La perrita rescatista 'Frida' ha despertado admiración en el mundo, gracias a su labor de encontrar personas entre los escombros de los edificios derrumbados tras el sismo del 19 de septiembre, incluso la de superhéroes, como Chris Evans, quien interpreta al 'Capitán América' en el universo Marvel.

En su cuenta de Twitter, el actor compartió un video que This Now realizó en honor a 'Frida' y a su labor en los trabajos de rescate; el clip está acompañado por el siguiente mensaje: “¿Qué hicimos para merecer a los perros?”.

What did we do to deserve dogs? https://t.co/JbVPd3eeZ1