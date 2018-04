Chris Pratt prueba postres argentinos y le encantan

Ciudad de México

Durante la gira promocional que dieron algunos actores de Avengers alrededor del mundo, Chris Pratt visitó Argentina y en un video que cirula en redes sociales, se puede ver a Star-Lord probando postres típicos de la Argentina y cacahuates mexicanos.

Primero le dieron a probar dulce de leche, que es parecido a la cajeta y su reacción lo delató, diciendo que era muy bueno y rico.

TE RECOMENDAMOS: 'Avengers: Infinity War' rompe récord de reproducciones

"Guau, esto no puede ser saludable, porque es demasiado sabroso. ¿Puedo quedármelo? Ya es mío, no lo tendrán de vuelta. ¡Me encanta!", dijo el actor mientras desgustaba el dulce de leche.

Después le dieron a probar arroz con leche, el caul tampoco había probado antes y quedó fascinado.

"Guau, esto lo decide. Me mudo a Argentina. Esto es bueno, es todo lo que el cereal intenta ser y no puede. Sólo desearía poder pronunciarlo. Es como cereales, pero mejor", concluyó el Pratt.

En seguida le dieron una bebida típica de sudamericana: el mate. Cuando lo probó por primera, no fue del agrado del actor, pero después lo volvió a tomar y le agradó.

"No diría que es mi favorito, pero diría que es mi favorito. En realidad, es bastante bueno. Me doy cuenta de que es bueno porque ahora a mi cuerpo le gusta", expresó Peter Quill en la cinta de Guardianes de la Galaxia.

Y por último, le dieron un tazón con cacahuates picantes mexicanos, primero comenzó con un puñado y después no los dejaba de comer.

"Oh sí, esto me gusta, oh sí. Creo que debo ser mitad argentino y mexicano. Qué bueno descubrir el dulce de leche y estos cacahuates picantes" finalizó Pratt.

Te compartimos el video.

ERV