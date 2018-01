Erick Elías y Eduardo España, orgullosos por su 'Charro Negro'

Ciudad de México

Los actores Erick Elías y Eduardo España, así como el director Alberto Rodríguez acudieron a la premiere de la cinta La leyenda del Charro Negro, producción de Ánima Estudios. En un ambiente festivo, el elenco convivió con los invitados a la función especial y también saludaron a los curiosos que esperaban para entrar a otra sala o que estaban de compras.

Con un abrazo fraternal, el elenco posó para los periodistas gráficos antes de entrar a la sala para disfrutar de la nueva aventura de Leo San Juan, quien al intentar regresar a la casa de su abuela para reunirse con su hermano será engañado por 'El Charro Negro', lo que provocará que una chica inocente termine en el inframundo; el pequeño héroe y sus amigos tendrán que rescatarla.

Elías fue el encargado de prestar su voz a 'El Charro Negro', situación que tiene feliz al actor, porque le permite estar cerca de su familia: "Fue halagador que me hayan llamado para esto, me gusta mucho que mis hijas sean parte de algo que hago, no muchas veces las puedo traer al cine y esto lo pueden ver", comparte a su paso por la alfombra roja en Cinépolis Oasis Coyoacán.

En La leyenda del Charro Negro, que llega a los cine de la República Mexicana el 19 de enero, Eduardo España repite personaje como el alebrije Evaristo, al que interpretó también en La leyenda de las momias de Guanajuato y La leyenda del Chupacabras: "Mucho misterio, está llena de diversión la película y las animaciones cada vez más padres", dijo el actor.

