Los 'charolastras' maduran 15 años después

No hay honor más grande que ser un charolastra. Diego Luna y Gael García Bernal lo saben y se lo tomaron muy en serio después de estar en una constante consolidación de su carrera a escala internacional.

Atrás quedaron esos tiempos de hacer un roadtrip a Oaxaca, donde los actores mexicanos acompañados de la española Maribel Verdú estuvieron dirigidos por Alfonso Cuarón en la película Y tu mamá también, que este año cumplió década y media de haberse estrenado.

Diego Luna es ahora el rebelde Cassian Andor, quien busca robar los planos de la estrella de la muerte en la película Rogue One: Una nueva historia de Star Wars, que protagoniza junto a Felicity Jones.

“La fuerza siempre ha estado conmigo, siempre me he sentido alumbrado por una energía muy positiva a pesar de que también he vivido experiencias negativas. Simplemente el hecho de pertenecer a esta franquicia es el sueño de cualquier actor”, comentó Luna.

Sin duda, alcanzó la cúspide con esta superproducción que lo llevó a ser el primer mexicano en estar en la saga de George Lucas sometiéndose a un estricto entrenamiento.

“Me fui de campamento con un grupo de ex militares, ahí aprendí cómo moverme en el campo de batalla, los códigos que utilizan y hasta su forma de vida”, contó.

Por su parte, Gael García Bernal no se quedó atrás y en enero pasado recibió un Globo de Oro, otorgado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, por su protagónico en la serie de Amazon Mozart in the Jungle.

“Estoy en un estado muy contemplativo y de bonanza anímica. Gracias a esta serie aprendí mucho del mundo de la música clásica y todavía sé que me falta por aprender, me falta mucho todavía. Estoy encantado de participar en algo que me enseña tanto y con gente tan maravillosa”, dijo.

Además realizó la segunda temporada de esta producción y recientemente fue nominado nuevamente, ahora por los Emmy, a Mejor Actor en una Serie de Comedia por su mismo personaje.

Luna y García Bernal cuentan con una estrecha amistad que los une y constantemente están en contacto; sin embargo, después de Y tu mamá también solo volvieron a estar juntos en Rudo y cursi.