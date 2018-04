Charlize Theron subió 25 kilos para una película

Ciudad de México

Charlize Theron compartió al programa Entertainment Tonight que tuvo que subir 25 kilos para interpretar a una mujer con tres hijos para la película Tully, la cual se estrenará próximamente.

La actriz mencionó que eso la deprimió "Por primera vez en mi vida, empecé a comer una gran cantidad de comida procesada y a tomar mucha bebida con azúcar. Preparar este papel no fue nada divertido. Es más, me deprimí. Y tener que luchar contra eso fue toda una sorpresa para mí".

"Las primeras semanas es muy divertido, te sientes como un chico en una tienda de dulces. Pero después ya no te gusta tanto: comer se convierte en un trabajo", mencionó Charlize que tuvo que cambiar su dieta e inclusive levantarse a las 3 am para seguir comiendo.

No es la primera vez que Theron sube de peso radicalmente, en 2003, cuando interpretó a Aileen Wuornos, una prostituta que posteriormente se convirtió en asesina serial, Charlize también subió de peso, a lo que la actriz comentó:

"Me preocupé... No sabía si lograría volver a mi peso. En 2003, cuando engordé para la película Monster, después adelgacé muy fácilmente: dejé de picotear a cada rato durante una semana y lo logré. Pero claro, tu cuerpo no es el mismo a los 27 que a los 43...".

Tully cuenta con las participaciones, además de Charlize Theron como Marlo, de Mackenzie Davis (Tully), Mark Duplass (Craig), Ron Livingston (Drew) y Emily Haine (Barista), entre otros.

Te compartimos el tráiler oficial.

