Fue un 16 de abril de 1889 cuando uno de los cómicos más reconocidos en el cine, nació en Londres. Charles Chaplin se volvió inmortal y pasó a la historia gracias a su múltiples películas.

Fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director y escritor y filmó más de 80 películas entre 1914 y 1967.

Cabe destacar que todas las películas de Chaplin fueron mudas y, aunque se musicalizaron a posteriori, escencialmente son mudas.

La primera película en la que actuó se titula Making a living del 2 de febrero de 1914.

Gracias a esta película, es como el personaje de vagabundo de Chaplin nació. En su autobiografía explica "No tenía idea sobre qué maquillaje ponerme. No me gustaba mi personaje como reportero (en Charlot periodista). Sin embargo en el camino al guardarropa pensé en usar pantalones bombachudos, grandes zapatos, un bastón y un sombrero hongo.

Quería que todo fuera contradictorio: los pantalones holgados, el saco estrecho, el sombrero pequeño y los zapatos anchos. Estaba indeciso entre parecer joven o mayor, pero recordando que Sennett quería que pareciera una persona de mucha más edad, agregué un pequeño bigote que, pensé, agregaría más edad sin ocultar mi expresión.

No tenía ninguna idea del personaje pero tan pronto estuve preparado, el maquillaje y las ropas me hicieron sentir el personaje, comencé a conocerlo y cuando llegué al escenario ya había nacido por completo."





Tan sólo cindo días después, el 7 de febrero de ese mismo año, el comediante actuó en Kid auto races at Venice.





Apartir de este momento, durante 1914, Chaplin actuó en 35 películas de los Keystone Studios, donde interepretó a un policía, un ebrio alborotador, villano, réferi, entre otros personajes.

En 1915 cambió de estudios de cine y llegó a los Essanay Studios. Filmó 15 películas donde fue el director, guionista y actor.

Su éxito era tal que muy pronto se convirtió en una estrella y su personaje quedó adherido a él.

De 1916 a 1923 compuso, dirigió, produjo, escribió y actuó en una gran cantidad de películas. Chaplin ya gozaba de una fama sin igual.

La quimera de oro del 26 de junio de 1925, le permitió a Chaplin ser nominado a los Premios Oscar por primera vez, esta película está considerada como de los mejores trabajos cinematográficos del actor inglés.





Fue hasta 1928 que llegó otro de sus éxitos mundiales: El circo. El 6 seis de enero se estrenó esta cinta, donde, nuevamente, todo lo hizo Chaplin.





Hacia el 10 de enero de 1931, estrena Luces de la ciudad, la cual ocupa el puesto número once en la lista de las cien mejores películas elaboradó por el American Film Institute en el 2007.





En 1936 llegó una de sus películas más controvertidas socialmente: Tiempos modernos. La cinta hace una crítica al proletariado de la Gran depresión.





Y el 15 de octubre de 1940 se estrenó El gran dictador. El filme condena el nazismo, el fascismo, el antisemitismo y las dictaduras en general.

El largometraje recibió cinco nominaciones en la 13.ª edición de los Premios Oscar, sin embargo no ganó ninguno. En cambio, recibió un premio honorífico por haber actuado, dirigido, producido y musicalizado.





La última película que dirigió y actuó el actor y comediante inglés fue La condesa de Hong Kong, de 1967. Hizo un pequeño cameo como un viejo camarero.

10 años después, el 25 de diciembre de 1977, Charles Chaplin moriría a los 88 años de vida en Suiza.

ERV