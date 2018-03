Una charla íntima con Alberto García-Alix

Guadalajara

La línea de la sombra es el documental donde Alberto García, uno de los autores más importantes del panorama fotográfico internacional, narra su historia y la de sus fotografías con un toque muy personal.

El blanco y negro son otros protagonistas de este filme, más las tomas cerradas con el fotógrafo platicándonos todas estas historias de manera muy personal, como si tuvieras una charla con él en algún café.

“Él ha construido una narrativa muy concreta sobre su vida y este documental viene a contarnos una parte de Alberto que era la que él quería contar de sí mismo, es algo autobiográfico”, comentó Nicolás Combarro, director de la cinta, quien ha trabajado desde el 2003 con Alberto como curador y esto le permitió acercarse un poco más a él, “teníamos un acercamiento desde la intimidad, nos considerábamos privilegiados y responsables porque quizá éramos los únicos que podíamos contar la historia de Alberto”, detalló.

El director consideró importante el contar este otro lado del fotógrafo, contar lo que hay detrás de las fotografías, ese algo más intangible que cuando se ve la fotografía intuimos pero no llegamos a conocer realmente lo que hay detrás, ya que Alberto no se conoce tanto, no es tan público.

“Dentro de la parte técnica era importante conseguir esa cercanía con el espectador, conseguir el tono para que parezca que habla contigo, que estas en esa cercanía, así que ahí la luz más que nunca tenía la función también de crear ese espacio, no solo algo estético”, agregó el fotógrafo de la cinta, Miguel Ángel Delgado, “La fotografía tenía que dialogar muy bien con la obra de Alberto y abrir ese espacio de la voz, una vez que encontramos que el blanco y negro funcionaba muy bien ya fue ir afinándolo un poco para que la fotografía no pareciera mucho a la de Alberto”, dijo.

El director había tenido una conversación con Alberto y con este documental la hizo pública; el relato, aunque está sintetizado, las partes más importantes de esa conversación en concreto se ve reflejada en el filme donde se cuenta el otro lado de Alberto.

“Alberto no está muy cómodo, ya que él está acostumbrado a estar detrás de la cámara”, confesaron los realizadores.

Hay cuestiones que no se notan mucho pero fueron importantes a la hora de la filmación, la entrevista requirió 27 horas de grabación en diferentes días y parece una sola sesión y está todo en el montaje.

La fotografía de Miguel es uno de los aspectos más destacables del documental.

